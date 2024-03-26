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Giriş Tarihi: 26.3.2024

‘İcardi gibisini bulmak zor’

‘İcardi gibisini bulmak zor’

Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara “Aileye değer veren birini bulmak zor, umarım çocuklarım da bulur” dedi

Mauro İcardi'nin bugün takıma katılması beklenirken eşi Wanda Nara'nın röportajı yine yıldız oyuncuya övgülerle doluydu. "Mayıs ayında 10 yıllık evliliği geride bırakacağız ama evlilikler böyledir inişli çıkışlı" diyen Nara şöyle devam etti: "Paraya çok değer veririm. Beş çocuk annesiyim. Çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum. Önemli olan aileye benim kadar önem veren birini bulmuş olmam, günümüzde bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Mauro İcardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım. Çünkü bulması zor."
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‘İcardi gibisini bulmak zor’
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