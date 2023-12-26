“Djiku, özellikle İcardi’ye sağ kroşe vurdu. Soru işareti olan kısım şu; 26 kameranın 26’sı VAR’ın önüne gitti mi? Yayıncı kuruluştan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz.”
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbide Mauro İcardi'ye yapılan penaltının es geçildiğine dikkat çekerken sert sözlerle TFF, hakemler ve yayıncı kuruluşu eleştirdi. "Mücadeleye damgasınıİcardi'ye yapılan penaltı vurdu" diyen Özbek şunları söyledi: "Djiku, özellikle İcardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayınıgörmeli ve hakemi ikaz etmeliydi. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi?
'DEDİKODULAR DOLAŞIYOR'
Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor;görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi,VAR'daki hakemler tam süzemedipozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar. Dedikleri doğruysa, yayıncı kuruluştan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz."
TÜZEMEN: ÇİLEK VAR MI?TİMUR: OKAN HOCA İSTEMİYOR!
Galatasaraylı oyuncuların ödüllerini Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in elinden aldı. Tüzemen, "Galatasaray'ın devre arası çilekleri var mı?" sorusunu yöneltirken Timur şu yanıtı verdi: "Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkânlar ölçüsünde olursa... Okan hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor."
BİR ARKADAŞ BUNLARI TOKATLAYIN DEMİŞTİ!'
"Djiku sağ kroşe attı. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı, 'Onları bunları tokatlayın' dedi. Frankofon bir arkadaş,tam anlamamış demek ki, saha içindebunu uygulamaya kalktı. Keşke butartışmalara mahal vermeseydik."