Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İcardi’ye sağ kroşe vurdu!
Giriş Tarihi: 26.12.2023

İcardi’ye sağ kroşe vurdu!

SUAT UMURHAN
İcardi’ye sağ kroşe vurdu!

“Djiku, özellikle İcardi’ye sağ kroşe vurdu. Soru işareti olan kısım şu; 26 kameranın 26’sı VAR’ın önüne gitti mi? Yayıncı kuruluştan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz.”

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbide Mauro İcardi'ye yapılan penaltının es geçildiğine dikkat çekerken sert sözlerle TFF, hakemler ve yayıncı kuruluşu eleştirdi. "Mücadeleye damgasını İcardi'ye yapılan penaltı vurdu" diyen Özbek şunları söyledi: "Djiku, özellikle İcardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmeli ve hakemi ikaz etmeliydi. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi?

'DEDİKODULAR DOLAŞIYOR'
Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar. Dedikleri doğruysa, yayıncı kuruluştan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz."




TÜZEMEN: ÇİLEK VAR MI? TİMUR: OKAN HOCA İSTEMİYOR!
Galatasaraylı oyuncuların ödüllerini Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in elinden aldı. Tüzemen, "Galatasaray'ın devre arası çilekleri var mı?" sorusunu yöneltirken Timur şu yanıtı verdi: "Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkânlar ölçüsünde olursa... Okan hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor."

BİR ARKADAŞ BUNLARI TOKATLAYIN DEMİŞTİ!'
"Djiku sağ kroşe attı. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı, 'Onları bunları tokatlayın' dedi. Frankofon bir arkadaş, tam anlamamış demek ki, saha içinde bunu uygulamaya kalktı. Keşke bu tartışmalara mahal vermeseydik."

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
Market değil FETÖ yuvası
SON DAKİKA | Antalya'da Kafes-24 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çukur Çetesi çökertildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin kanalında skandal sözler! Halk TV ve TELE 1’de terörle mücadele rahatsızlığı!
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
Son dakika haberi: Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı! Hatayspor evinde mağlup...
Başkan Erdoğan: Dünyada ulaşamadığımız nokta kalmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
İcardi’ye sağ kroşe vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA