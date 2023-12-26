G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbide Mauro İcardi'ye yapılan penaltının es geçildiğine dikkat çekerken sert sözlerle TFF, hakemler ve yayıncı kuruluşu eleştirdi.diyen Özbek şunları söyledi: "Djiku, özellikle İcardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var.Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi?Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net.O yüzden icraatta bulunmadılar. Dedikleri doğruysa, yayıncı kuruluştan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz."Galatasaraylı oyuncuların ödüllerini Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in elinden aldı. Tüzemen, "Galatasaray'ın devre arası çilekleri var mı?" sorusunu yöneltirken Timur şu yanıtı verdi: "Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkânlar ölçüsünde olursa... Okan hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor.""Djiku sağ kroşe attı. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı, 'Onları bunları tokatlayın' dedi.