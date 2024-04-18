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Giriş Tarihi: 19.4.2024

İcardi’yi bile solladı!

MEHMET ÖZCAN
İcardi’yi bile solladı!

937 dakikaya 5 gol, 3 asist sığdıran ve 108 dakikada bir ağları sarsan Hakim Ziyech, süre-skor katkısında takımın en iyisi oldu. Mauro İcardi ise 127 dakikada bir tabelayı değiştirdi

Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Hakim Ziyech, ilk golü hazırladı, jeneriklik bir şutla ikinci golü attı ve kilidi çözen isim oldu. 4-0 kazanılan mücadelenin kahramanlarından olan yıldız oyuncuyu Okan Buruk da iyi performansından dolayı ödüllendirip Pendik maçında ilk 11 şansı verecek.

41 MAÇTA 37 KEZ KATKI VERDİ
Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 18 maça çıkan Hakim Ziyech, sahada kaldığı 937 dakikaya 5 gol-3 asist sığdırdı. Ortalama 108 dakikada bir tabelayı değiştiren Ziyech, skora etki etmede takım arkadaşlarını geride bıraktı. Galatasaray'ın en skorer ismi İcardi, 41 maçta 26 gol-11 asist üretti ve ortalama 127 dakikada bir ağları buldu. Ziyech, oynadığı 18 maçın 10'unda ilk 11'deydi. Yıldız oyuncu, forma rekabetinde Kerem Aktürkoğlu'nun önüne geçmiş durumda.
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İcardi’yi bile solladı!
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