İcardi’yi bile solladı!

Alanyaspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren4-0 kazanılan mücadelenin kahramanlarından olan yıldız oyuncuyuSarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 18 maça çıkan Hakim Ziyech, sahada kaldığı 937 dakikaya 5 gol-3 asist sığdırdı.Galatasaray'ın en skorer ismi İcardi, 41 maçta 26 gol-11 asist üretti ve ortalama 127 dakikada bir ağları buldu.