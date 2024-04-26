İlk final Adana’da

Süper Lig'de takipçisi F.Bahçe ile aradaki farkı 4 puana yükselten G.Saray, bugün Adana Demirspor deplasmanında 34. haftayı açıyor. 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar bugün kazanması halinde rekoru da kıracak.Her maça final gözüyle bakan Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmazken Zaha Adana'ya götürülmedi. Yönetim, Adana Demirspor galibiyetine özel prim verme kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Pendikspor'u 4-1 yenen takımda değişiklik yapmayı düşünmüyor.G.Saray ile Adana Demirspor tarihlerinde 40. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 39 mücadelede Mavi Şimşekler 9 kez kazanırken Cimbom 21 defa güldü. 9 müsabaka da beraberlikle sona erdi.sezonun başlangıcında ligde üst üste 5 hafta gol atan Mauro İcardi, kritik dönemeçte gol serisini tekrarladı. Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u boş geçmeyen İcardi geçen sezonun son 6 haftasında her maçta fileleri bulmuştu.. G.Saray kariyerinde 50 gol atan Arjantinli yıldız, bu sezon ise ligde 20 kez ağları havalandırdı. İcardi'nin bir yandan da 20 golü bulunan F.Bahçeli Dzeko ile de gol krallığı yarışı sürüyor.