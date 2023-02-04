PFDK'NIN verdiği 50 günlük hak mahrumiyeti cezası için Tahkim Kurulu'na sözlü savunma yapan Dursun Öbek, serzenişte bulundu. Özbek, "Savunmamızı PFDK'ya sözlü olarak yapmak istedik. Bize cevap dahi vermediler. Yönetmelikte sözlü savunmanın PFDK nezdinde yapılabileceği yazıyor. Kabul etmeyebilir ama en azından bunun bilgisini kulübe aktarmak zorunda. Tahkim'den sözlü savunma istedik ve yaptık. PFDK'nın temsilcilerinin zaman zaman çok doğru kararlar almadığı yönündeki endişelerimizi bildirdik. Hak mahrumiyeti cezaları paraya çevrilebiliyor. Kurula anlattım, 'Cezamı affedin' diye gelmedim. Şu anda parayı yatırdım. İnfaz edildim. Buraya hukuku aramaya geldim" dedi. Tahkim Kurulu akşam yaptığı açıklamada başkan Dursun Özbek'in cezasının 35 güne indirildiğini duyurdu.