Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İsmail Çipe 13 yıl sonra ayrıldı
Giriş Tarihi: 18.2.2023

İsmail Çipe 13 yıl sonra ayrıldı

İsmail Çipe 13 yıl sonra ayrıldı
G.Saray'da kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek İsmail Çipe'nin yeni adresi belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, 13 yıldır sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında olan tecrübeli kaleciyi renklerine bağladı. Muslera'nın yokluğunda kaleye geçen ve yediği hatalı goller nedeniyle sık sık eleştirilen 28 yaşındaki file bekçisi, Bolu ekibiyle 31 Mayıs 2024 yılına kadar imza attı. Galatasaray altyapısında yetişen İsmail Çipe, kariyerinde daha önce kiralık olarak Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor formaları giydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika | Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
CHP'li başkandan devletin çabalarına iftira atanları utandıracak sözler: Hiçbir ayrımcılık görmedik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Enkazdan çıkan annenin anlattıkları tüyleri diken diken etti... "Bir şehit geldi zemzem verdi, kızımın başını okşadı"
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Çipe 13 yıl sonra ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA