İsmail Çipe 13 yıl sonra ayrıldı

G.Saray'da kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek İsmail Çipe'nin yeni adresi belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, 13 yıldır sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında olan tecrübeli kaleciyi renklerine bağladı. Muslera'nın yokluğunda kaleyegeçen ve yediği hatalı gollernedeniyle sık sık eleştirilen 28yaşındaki file bekçisi, Bolu ekibiyle31 Mayıs 2024 yılına kadarimza attı. Galatasaray altyapısında yetişen İsmail Çipe, kariyerinde daha önce kiralık olarak Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor formaları giydi.