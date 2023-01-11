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Giriş Tarihi: 11.1.2023

İşte İcardi planı

MEHMET ÖZCAN
İşte İcardi planı

PSG, 29 yaşındaki yıldız oyuncu için 13 milyon Euro istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Diagne transferindeki gibi 10 milyon Euro+bonusla masada

Fenerbahçe derbisine 1 gol-1 asistle damgasını vuran Mauro İcardi, sarıkırmızılı taraftarın gönlüne girdi. Galatasaray formasıyla şu ana kadar 7 maça çıkan İcardi, sahada kaldığı 476 dakikaya 5 gol-4 asist sığdırdı. Dünya yıldızı olduğunu gösteren Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.

MOHAMED VE MORUTAN'IN PARASI TANGOCU'YA
Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İcardi için PSG, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. 29 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibine vergiyle birlikte maliyeti 10 milyon Euro. PSG'nin belirlediği bonservis ise 13 milyon Euro. Galatasaray, İcardi için istenen 13 milyon Euro'yu 4 sezon önce Diagne transferinde Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro bonus şeklinde ödemişti. Kiralık oyuncuları Mostafa Mohamed (5 milyon 250 bin Euro opsiyon) ve Morutan'dan (5.5 milyon Euro) 10 milyon Euro bekleyen sarı-kırmızılılar, bu parayı Arjantinli yıldıza ödemeye hazır.

NORWİCH'TEN MESAJ: RASHİCA İÇİN KONUŞMALIYIZ
SEZON başında Norwich City'den kiralanan Milot Rachica, performansı ile alkış alırken İngiliz ekibinden açıklama geldi. Sportif direktör Stuart Webber, oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirtirken şunları söyledi: "Galatasaray da Milot Rashica da şu ana kadar kiralamadan çok memnunlar. Ancak bu kiralama sezon sonuna kadar geçerli. Rashica'nın durumu hakkında sezon sonunda yeniden konuşmalıyız."

FLORYA'DA GÜNDEM HATAY
DERBİ zaferinin ardından bir gün izin yapan Galatasaray, Florya'da toplandı ve Hatayspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı kart cezalısı Mertens ve sakatlıkları süren Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross bu hafta takımını yalnız bırakacak.

ŞAMPİYONLUK ORANI DEĞİŞTİ
GALATASARAY, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ligin dengelerini değiştirdi. Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran lider sarı-kırmızılı takımın bahislerdeki şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.10'a düşürüldü. Derbi öncesi şampiyonluk şansı 1.65 olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı ise 1.85'e yükseltildi.

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İşte İcardi planı
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