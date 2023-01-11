İşte İcardi planı

Fenerbahçe derbisine 1 gol-1 asistle damgasını vuran Mauro İcardi, sarıkırmızılı taraftarın gönlüne girdi.Dünya yıldızı olduğunu gösteren Arjantinli golcünün kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İcardi için PSG, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak. 29 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibine vergiyle birlikte maliyetiPSG'nin belirlediği bonservis ise 13 milyon Euro. Galatasaray, İcardi için istenen 13 milyon Euro'yu 4 sezon önce Diagne transferinde Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro bonservis+3 milyon Euro bonus şeklinde ödemişti. Kiralık oyuncuları Mostafa Mohamedve Morutan'dan10 milyon Euro bekleyen sarı-kırmızılılar, bu parayı Arjantinli yıldıza ödemeye hazır.SEZON başında Norwich City'den kiralanan Milot Rachica, performansı ile alkış alırken İngiliz ekibinden açıklama geldi. Sportif direktör Stuart Webber, oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirtirken şunları söyledi: "Ancak bu kiralama sezon sonuna kadar geçerli.zaferinin ardından bir gün izin yapan Galatasaray, Florya'da toplandı ve Hatayspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı kart cezalısı Mertens ve sakatlıkları süren Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross bu hafta takımını yalnız bırakacak.GALATASARAY, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek ligin dengelerini değiştirdi. Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran lider sarı-kırmızılı takımın bahislerdeki şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.10'a düşürüldü. Derbi öncesi şampiyonluk şansı 1.65 olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı ise 1.85'e yükseltildi.