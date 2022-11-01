Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İstikamet Raskin!
Giriş Tarihi: 1.11.2022

İstikamet Raskin!

MEHMET ÖZCAN
İstikamet Raskin!

Sarı-kırmızılılar, kontratı sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. G.Saraylı scoutların izlediği Raskin, alt yaş kategorilerinde Belçika Milli Takımı’nda oynuyor

Yaz transfer döneminde Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Galatasaray, geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarıkırmızılı kulüpte listenin ilk sırasına Belçika'dan Nicolas Raskin yazıldı. Standard Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı. U-15'ten U-21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı.

ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Standard Liege, 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük liglerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nicolas Raskin uzun süredir sarı-kırmızılı kulübün scoutları tarafından takip ediliyor. Belçikalı yıldız adayı bu sezon Standard Liege ile 15 maça çıkarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: EGM ve Jandarma'dan suç duyurusu!
Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan'dan anlaşma kararı
FETÖ’nün firar rotası
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kadın askerlerin koğuş dansı tepki çekti
Gözde'nin iki kader günü
Melike Şahin sevgilisiyle 5. yılını kutladı! "İkinci Hazar Ergüçlü vakası"
Son Dakika! Putin'den gaz merkezi açıklaması: Çok hızlı şekilde kurabiliriz
ARKADAŞINA GÖNDER
İstikamet Raskin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA