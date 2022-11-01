İstikamet Raskin!

Yaz transfer dönemindegeleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarıkırmızılı kulüpte listenin ilk sırasına Belçika'dan Nicolas Raskin yazıldı. Standard Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı.düzenli olarak Belçika milli formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı.Standard Liege, 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük liglerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor.Belçikalı yıldız adayı bu sezon Standard Liege ile 15 maça çıkarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi.