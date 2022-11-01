İstikamet Raskin!

Sarı-kırmızılılar, kontratı sezon sonunda bitecek olan 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. G.Saraylı scoutların izlediği Raskin, alt yaş kategorilerinde Belçika Milli Takımı’nda oynuyor
Yaz transfer döneminde Mertensve Mata gibidünya yıldızlarını kadrosunakatan Galatasaray, geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarıkırmızılı kulüpte listenin ilk sırasına Belçika'dan Nicolas Raskin yazıldı. Standard Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta saha oyuncusu için girişimler başladı. U-15'tenU-21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı.
ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR
Standard Liege, 2001 doğumlu oyuncunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük liglerine satmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6-8 ve10 numara pozisyonlarındaoynayabilen Nicolas Raskinuzun süredir sarı-kırmızılıkulübün scoutları tarafındantakip ediliyor. Belçikalı yıldız adayı bu sezon Standard Liege ile 15 maça çıkarken 1 gol-4 asistlik performans sergiledi.