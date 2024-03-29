Joker rekora koşuyor

sezon sarı-kırmızılı takımın en büyük çıkış yapan isimlerinin başında Barış alper Yılmaz geliyor. Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, 46 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncu cezası nedeniyle sadece bir maç kaçırdı. Okan Buruk'un jokeri Barış Alper, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da vazgeçilmezi oldu.Kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper'in performansını ödüllendiren Galatasaray Yönetimi,Buruk, Portekizli yıldızın transferiyle ilgili "Hazırlıklarımız var. Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu" dediecrübeli hoca G.Saray'ın gündeminde olduğu konuşulan Portekizli yıldız Rafa Silva sorusuna "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir.yanıtını verdi. Buruk şöyle devam etti: "Bu sezonki tüm transferleri hep birlikte yaptık. Bunun en büyük sorumlusu benim. Bazen son dakika, bazen elimizdeki bütçeye göre adım attık.Mertens bizim için önemil. Bu kadar iyi bir performans futbolu bıraktırmaz."