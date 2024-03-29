Joker rekora koşuyor

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sezon sarı-kırmızılı takımın en büyük çıkış yapan isimlerinin başında Barış alper Yılmaz geliyor. Galatasaray bu sezon üç kulvarda 47 maça çıkarken, 46 kez sarı-kırmızılı formayı giyen 23 yaşındaki oyuncu cezası nedeniyle sadece bir maç kaçırdı. Okan Buruk'un jokeri Barış Alper, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın da vazgeçilmezi oldu. Türkiye'nin son 8 maçının hepsinde süre alan 2000 doğumlu yıldız oyuncu, bu sezon ise toplamda 54 maça ulaştı.
Kariyer sezonunu yaşayan Barış Alper'in performansını ödüllendiren Galatasaray Yönetimi, milli oyuncunun 10 milyon TL olan ücretini 16.5 milyon TL'ye çıkardı ve oyuncusuna moral aşıladı.
RAFA SİLVA'YA YEŞIL IŞIK!
Buruk, Portekizli yıldızın transferiyle ilgili "Hazırlıklarımız var. Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu" dedi
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ecrübeli hoca G.Saray'ın gündeminde olduğu konuşulan Portekizli yıldız Rafa Silva sorusuna "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir"
yanıtını verdi. Buruk şöyle devam etti: "Bu sezonki tüm transferleri hep birlikte yaptık. Bunun en büyük sorumlusu benim. Bazen son dakika, bazen elimizdeki bütçeye göre adım attık. Sacha Boey'un satılması planladığımız bir şey değildi. Köhn'ü keşke Avrupa maçlarına yetiştirebilseydik.
Mertens bizim için önemil. Bu kadar iyi bir performans futbolu bıraktırmaz."