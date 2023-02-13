Juan Mata yolun sonunda

Sezon başında sessiz sedasız Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Juan Mata, beklediği süreleri alamadı.Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonucu Galatasaray'ın ligde kalan maç sayısı 12'ye indi. Kupayı kazanması halinde 4 maç daha oynayacak sarı-kırmızılı takımda Mata'nın opsiyonu bir anlamda mucizelere bağlı. Mertens'in yedeği olarak transfer edilen İspanyol yıldız, Zaniolo'nun gelişiyle iyice gözden düştü.Şu ana kadar 3 gol-1 asistlik katkı yapabilen Mata, hocası Okan Buruk'un ana planlarında yer almıyor. 1.9 milyon Euro ücret ödenen 34 yaşındaki orta saha ile yollar sezon sonunda ayrılacak.