Kalplere imza attılar

G.Saray'da dün ani bir imza töreni vardı… Sabah saatlerinde kulübün resmi sitesinden saat 16.00'da sürpriz isimlerle imza töreni düzenleyeceği duyurulurken, bu saat geldiğinde takımın 5 kilit ismi kameraların karşısındaydı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un katıldığı törende kaptansözleşmelerini uzatarak sarı-kırmızılı forma ile 'devam' dedi. F.Bahçe'nin Avrupa'ya veda ettiği günün ertesinde hızlı şekilde organize edilen imza törenindeda verildi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, oyuncuların ailelerine teşekkür ettiği konuşmasında, "Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün oradadedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız" dedi.Galatasaray forması ile 13 sezonu geride bırakan kaptan Fernando Muslera,. Sarıkırmızılı forma ile unutulmaz başarılara ulaşan 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, kendisi için yapılan klibi duygulanarak izlerken, konuşması sırasında da gözyaşlarına hakim olamadı.GEÇEN sezon transfer sürecinde Ali Koç'un Abdülkerim'e, "Sen 20 milyon lira eder misin?" sözlerini unutmayan Dursun Özbek, oyuncusuna "Birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin" diyerek imzayı attı. Başkan Özbek, Abdülkerim için şunları söyledi:Levent TÜZEMENKafa olarak rahatladılarYönetim,akıllı iş yaparak sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturdu.Abdülkerim, Barış, Torreira, Kaan ve Muslera sezon başından beri G.Saray'ın yükünü çeken oyuncular arasında yer alıyor. Yönetimin yaptığı imza töreninin altyazısını şöyle okumak lazım: "Sizlere güveniyoruz, önemli hizmetler yaptınız. Bu hizmetlerin devamını istiyoruz. G.Saray ailesinin önemli parçalarısınız." Bu sözleşmenin diğer oyunculara da mesajı şöyle olacaktır: "Başarılı olmuş, hizmet etmiş oyuncular ailemizin parçasıdır. Asla sırtımızı dönmeyiz.'' Özbek'in gönlünde Okan Buruk'la yola devam etmek de var. Okan hocaya Başkan Özbek,demiştir. G.Saray etiği gereği yeni seçim yapılmadan Dursun Özbek ve Okan Hoca imza törenini yapmaz. Çünkü olası yönetim değişikliğinde yeni başkan belki farklı bir ismi tercih edebilir.