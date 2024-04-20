Kalplere imza attılar

G.Saray'da dün ani bir imza töreni vardı… Sabah saatlerinde kulübün resmi sitesinden saat 16.00'da sürpriz isimlerle imza töreni düzenleyeceği duyurulurken, bu saat geldiğinde takımın 5 kilit ismi kameraların karşısındaydı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un katıldığı törende kaptan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan
sözleşmelerini uzatarak sarı-kırmızılı forma ile 'devam' dedi. F.Bahçe'nin Avrupa'ya veda ettiği günün ertesinde hızlı şekilde organize edilen imza töreninde birlik ve beraberlik mesajı
da verildi. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, oyuncuların ailelerine teşekkür ettiği konuşmasında, "Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.'
dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız" dedi.
BAŞKAN ÖZBEK KAPTANLA AĞLADI
Galatasaray forması ile 13 sezonu geride bırakan kaptan Fernando Muslera, 1+1 yıllık imza attı
. Sarıkırmızılı forma ile unutulmaz başarılara ulaşan 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi, kendisi için yapılan klibi duygulanarak izlerken, konuşması sırasında da gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Özbek de oyuncusunun bu durumunu görünce gözyaşlarını tutamadı.
'KİMİLERİ SANA BURUN KIVIRDI'
GEÇEN sezon transfer sürecinde Ali Koç'un Abdülkerim'e, "Sen 20 milyon lira eder misin?" sözlerini unutmayan Dursun Özbek, oyuncusuna "Birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin" diyerek imzayı attı. Başkan Özbek, Abdülkerim için şunları söyledi: "Kimileri sana burun kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Performansınla birçok kişiyi pişman ettin. Önünde uzun, başarılı yıllar var."
BİR GÖRÜŞ
Levent TÜZEMEN
Kafa olarak rahatladılar
Yönetim,
akıllı iş yaparak sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturdu. Bu imza töreni, oyuncuların kafa olarak rahatlamasını sağlayacaktır.
Abdülkerim, Barış, Torreira, Kaan ve Muslera sezon başından beri G.Saray'ın yükünü çeken oyuncular arasında yer alıyor. Yönetimin yaptığı imza töreninin altyazısını şöyle okumak lazım: "Sizlere güveniyoruz, önemli hizmetler yaptınız. Bu hizmetlerin devamını istiyoruz. G.Saray ailesinin önemli parçalarısınız." Bu sözleşmenin diğer oyunculara da mesajı şöyle olacaktır: "Başarılı olmuş, hizmet etmiş oyuncular ailemizin parçasıdır. Asla sırtımızı dönmeyiz.'' Özbek'in gönlünde Okan Buruk'la yola devam etmek de var. Okan hocaya Başkan Özbek, 'Seçilirsem hocam sensin'
demiştir. G.Saray etiği gereği yeni seçim yapılmadan Dursun Özbek ve Okan Hoca imza törenini yapmaz. Çünkü olası yönetim değişikliğinde yeni başkan belki farklı bir ismi tercih edebilir.