Kazanmayı unuttu!

İlk 3 hazırlık maçında galibiyet göremeyen Galatasaray, en ciddi sınavını verdiği Lazio karşısında 1-0 öne geçse de 2-1'lik yenilgiye engel olamadı. Manavgat'taki mücadeleye11'i ile çıkan sarı-kırmızılılar, ilk atakta golü buldu. Mata'nın pasına hareketlenenAs oyunculardan kurulu Lazio hemen cevap verdi ve11'de Anderson tamamladı. Kerem'in orta şut karışımı vuruşu direğe, kafası rakibe takıldı. İkinci yarıya golle başlayan taraf İtalyanlar oldu. Kerem'in kaptırdığı top sonucu gelişen atakta Luis Alberto, 46. dakikada yaydan uzak köşeye bıraktı. Hakem kararlarına sinirlenen Lazio'dan oyuncular sertleşti ve değişikliklerle tempo düştü. Momentumu düşen maçta G.Saray, İtalyan ekibine 2-1 yenildi.Tek forvet olarak maça başladı, çabukluğunu konuşturup golünü attı. Gol dışında yeni görev yerinde etkisizdi.Sağ açıkta başladı, 10 numarada devam etti. Ceza sahası içinde bir kez topla buluştu ancak şutunu kaleci çıkardı.İlk 45 dakikada takımın en iyisiydi. Tehlikeli pozisyonları yarattı, kanadını aktif kullandı. İkinci yarı yerini Mertens'e bıraktı.Yediği gollerde net hatası yoktu ancak kalesinde güven vermiyor.Doğru pozisyon almıyor ve uzun pasları isabetsiz.Formsuzluğu devam ediyor. Yabancı serbest olsa bile bu haliyle ilk 11 çıkmamalı.performansından memnun olduğunu ifade eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Lazio kalite olarak üstün bir takımdı. Kadromuz eksik demiyoruz. Genel olarak hazırlık maçlarına baktığımız zaman oyuncularımdan maksimum verimi aldım.dedi. Metehan'ın orta sahada oynamasını da değerlendiren 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Baran'ın ayağındaki sorun nedeniyle Metehan'ı orta sahada oynattık.22'sinde kupa, 25'inde de lig maçına kadar hazır hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.GALATASARAY'DA Muslera'nın cezalı olması nedeniyle İstanbulspor ile oynanacak lig karşılaşmasında kaleyi koruyacak Okan Kocuk, hatalarına devam etti. Rayo Vallecano ve Villarreal maçlarında27 yaşındaki file bekçisi, dün de 2. golde topu adeta izledi! Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan Okan'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.