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Giriş Tarihi: 30.3.2024

Kerem eşittir Zaha + Ziyech

Kerem eşittir Zaha + Ziyech

Milli oyuncu, bu sezon tek başına 21 gole katkı sağlayıp Zaha ve Ziyech’in toplam sayısına ulaştı

Aslan, bu sezon üç kulvarda 47 resmi maça çıkarken, 45 kez forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun karnesinde 14 gol-7 asist yazıyor. Performansı zaman zaman eleştirilen milli oyuncu, buna rağmen istatistiklerde Zaha-Ziyech ikilisinin toplamı kadar skor katkısı yaptı. Wilfried Zaha 10 gol-4 asist, Hakim Ziyech 4 gol-3 asistle toplam 21 gole etki etti. Kerem Aktürkoğlu ise tek başına bu sezon 21 kez tabelayı değiştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, kalan 8 haftada bu üç yıldız oyuncudan maksimum katkıyı almaya çalışıp kulübeyi de etkili kullanacak.
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Kerem eşittir Zaha + Ziyech
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