Kim tutar seni!

Hakimiyet Ziyech'in!
SON haftalardaki çıkışı ile ilk 11'de formayı alan Hakim Ziyech, dün de boş geçmedi. Faslı oyuncu, Adana Demirspor ağlarını da uzaktan vuruşu ile sarstı. 31 yaşındaki yıldız, G.Saray forması ile Süper Lig'deki ilk 4 golünü (Adana Demirspor, Alanyaspor, Pendikspor, Başakşehir)
de ceza sahası dışından atmayı başarırken bu konuda listenin başında ise 5 golle Wesley Sneijder bulunuyor.
Dzeko'yu geçti zirveye çıktı
BU sezon Aslan'ı taşıyan isimlerin başında Mauro İcardi geliyor. Arjantinli yıldız dün de şovunu yaptı. Uzatmalarda attığı golle 21. kez ligde ağları bulan Tangocu, gol krallığında 20 gollü Dzeko'yu geçerek zirveye çıktı.
Önce direğe sonra 90'a!
Aslan
direkleri dövmeyi sürdürdü. Maçın 12. dakikasında Kerem Demirbay'ın şutu üst direkte patlarken, Cimbom bu sezon 28. kez direklere takıldı.
Ancak deneyimli oyuncu intikamını 64'te aldı. Çizgi üstünde vücut çalımı ile rakibini geçen Kerem, sonrasında topu 90'a gönderip takımını rahatlattı.
Hasret bitti
Adana Demirspor'a G.Saray iki yıl sonra puan bırakmadı. Okan Buruk'un talebeleri, son iki yılda Mavi Şimşekler'e karşı 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken rakibini en son 16 Mayıs 2022'de yenmişti. Deplasmanda ise Kasım 1994'te mağlup edebilmişti.
'Altı'n adam Mertens
Şampiyonluk yolunda bir virajı daha dönen sarıkırmızılılarda Dries Mertens'in katkısı devam ediyor. 37 yaşındaki oyuncu dün de Hakim Ziyech ve Mauro İcardi'nin gollerinde asist yaparken, son 6 maçta toplam katkısı dokuza ulaştı.
Son 6 haftada 2 kez ağları sarsan Belçikalı hücumcu, 7 defa da gol pası verdi ve toplam 13 asiste ulaştı.