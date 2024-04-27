Kim tutar seni!

SON haftalardaki çıkışı ile ilk 11'de formayı alan Hakim Ziyech, dün de boş geçmedi. Faslı oyuncu, Adana Demirspor ağlarını da uzaktan vuruşu ile sarstı. 31 yaşındaki yıldız, G.Saray forması ile Süper Lig'deki ilk 4 golünüde ceza sahası dışından atmayı başarırken bu konuda listenin başında ise 5 golle Wesley Sneijder bulunuyor.BU sezon Aslan'ı taşıyan isimlerin başında Mauro İcardi geliyor. Arjantinli yıldız dün de şovunu yaptı.direkleri dövmeyi sürdürdü. Maçın 12. dakikasında Kerem Demirbay'ın şutu üst direkte patlarken, Cimbom bu sezonAncak deneyimli oyuncu intikamını 64'te aldı. Çizgi üstünde vücut çalımı ile rakibini geçen Kerem, sonrasında topu 90'a gönderip takımını rahatlattı.Adana Demirspor'a G.Saray iki yıl sonra puan bırakmadı. Okan Buruk'un talebeleri, son iki yılda Mavi Şimşekler'e karşı 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken rakibini en son 16 Mayıs 2022'de yenmişti. Deplasmanda ise Kasım 1994'te mağlup edebilmişti.Şampiyonluk yolunda bir virajı daha dönen sarıkırmızılılarda Dries Mertens'in katkısı devam ediyor.Son 6 haftada 2 kez ağları sarsan Belçikalı hücumcu, 7 defa da gol pası verdi ve toplam 13 asiste ulaştı.