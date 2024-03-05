Kimseye taviz yok zafer var!

Bir haftada Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden G.Saray krize izin vermedi ve Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek şampiyonluk havasına girdi. İşte sarı-kırmızılılara derbi zaferini getiren hamleler:Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira,Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.Timur'un Florya'da restoranda organize ettiği motivasyon yemeğinde Okan Buruk konuşma yaptı.diyen Buruk, takımısert uyarısıyla silkeledi.Ziyech, Zaha ve Abdülkerim sakatlıkları nedeniyle derbide yoktu. Bu eksiklere rağmen Okan Buruk maç öncesindediyerek oyuncularına güvendiğini gösterdi.karşısında golü erken bulan Galatasaray akıllı oynadı, savunmada hata yapmadı,ve Dolmabahçe'den lider ayrılarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'a karşı da ligde duble yapmayı başardı.Galatasaray, 28 haftada topladığı 75 puanla bitime 10 hafta kala zirvede yer alıyor. Okan Buruk maç başına 2.67 puan ortalamasıyla Avrupa arenasında da rakipsiz kaldı.