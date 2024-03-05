Kimseye taviz yok zafer var!

Bir haftada Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda eden G.Saray krize izin vermedi ve Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek şampiyonluk havasına girdi. İşte sarı-kırmızılılara derbi zaferini getiren hamleler:
1-KUPADAKİ
Karagümrük yenilgisinde oyundan çıkartılan ilk isim olmasına tepki gösteren Sergio Oliveira'ya taviz verilmedi ve kadro dışı bırakıldı. Oliveira, cumartesi günü
Florya'da düzenlenen yemeğe de çağrılmadı, takıma disiplin konusunda net mesaj verildi.
2-ERDEN
Timur'un Florya'da restoranda organize ettiği motivasyon yemeğinde Okan Buruk konuşma yaptı. "Artık toparlanın!
Takım içinde sorun çıkaran oyuncu istemiyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz''
diyen Buruk, takımı
sert uyarısıyla silkeledi.
3-AURIER,
Ziyech, Zaha ve Abdülkerim sakatlıkları nedeniyle derbide yoktu. Bu eksiklere rağmen Okan Buruk maç öncesinde "Benim gözümde bugün tam kadroyuz''
diyerek oyuncularına güvendiğini gösterdi.
4-BEŞİKTAŞ
karşısında golü erken bulan Galatasaray akıllı oynadı, savunmada hata yapmadı, ligde galibiyet serisini 9 maça çıkardı
ve Dolmabahçe'den lider ayrılarak psikolojik üstünlüğü ele geçirdi.
DERB PROFESÖRÜ AVRUPA'DA ZİRVEDE
Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'a karşı da ligde duble yapmayı başardı. Buruk, ezeli rakiplerine karşı çıktığı 11 maçın 8'inde galibiyet gördü.
Galatasaray, 28 haftada topladığı 75 puanla bitime 10 hafta kala zirvede yer alıyor. Okan Buruk maç başına 2.67 puan ortalamasıyla Avrupa arenasında da rakipsiz kaldı. Buruk'u Leverkusen'le Almanya'da şampiyonluğa koşan Xabi Alonso 2.65 puan ortalamasıyla takip ediyor.