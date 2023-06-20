Kiralık çözüm Angelino

Bonservisi Leipzig’de olan İspanyol oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle görüşmeler başladı. Aslan hem Alman kulübünü hem de 26 yaşındaki oyuncuyu, bonuslarla ikna etmeye çalışıyor
Galatasaray şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon 5 farklı oyuncuyu (Van Aanholt, Dubois,Emre Taşdemir, Adekugbe,Kazımcan) sol bekte oynatmak zorunda kaldı. Kazımcan'ın önünde bir ismi transfer etmeye karar veren sarı-kırmızılı kulüp, ilk teklifini Angelino'ya yaptı. Teknik direktör OkanBuruk'un listesinde üst sıradayer alan İspanyol sol bek, Manchester City'yi de gördüğü kariyerinde iniş-çıkışlar yaşarken geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Hoffenheim'da geçirmişti.
LEİPZİG YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ BEKLİYOR
Bundesliga'da 33 karşılaşmada10 asistlik performanssergileyen Angelino,sezonun bitmesiyle sözleşmesini2025'e kadar elindebulunduran Leipzig'edöndü. Galatasaray, 26yaşındaki oyuncu için görüşmeleresatın alma opsiyonlukiralama formülü üzerindenbaşladı. Sarı-kırmızılılarhem kulübü Leipzig'i hemde Angelino'yu başarı içerenbonuslarla ikna etmeyeçalışıyor. Alman ekibi, ikiyıl daha sözleşmesi bulunanAngelino'dan yüksek bonservisbedeli kazanmak istiyor.Galatasaray ise hücum gücüyüksek sol beki kiralamaktaısrarcı.
FORVET İÇİN DEV PLAN Kiralık sözleşmesi sona eren İcardi; PSG'ye döndü, kontratı biten Gomis'e veda edildi ve Mohamed de Nantes'a satıldı. Elinde forveti kalmayan G.Saray, bu transfer döneminde hücum hattına en az iki takviye yapacak. Hedef, 8 Temmuz'dabaşlayacak Avusturya kampına yeni golcüyüyetiştirmek. Yönetim ve teknik heyetinplanı, 25 Temmuz'daki ŞampiyonlarLigi elemesine yeni forvetle çıkmak. Barış Alper, bu süreçte teknik direktör Okan Buruk'un kulübedeki jokeri olacak.