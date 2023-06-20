Kiralık çözüm Angelino

Galatasaray şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon 5 farklı oyuncuyusol bekte oynatmak zorunda kaldı. Kazımcan'ın önünde bir ismi transfer etmeye karar veren sarı-kırmızılı kulüp, ilk teklifini Angelino'ya yaptı. Teknik direktörİspanyol sol bek, Manchester City'yi de gördüğü kariyerinde iniş-çıkışlar yaşarken geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Hoffenheim'da geçirmişti.Angelino,sezonun bitmesiyle sözleşmesini2025'e kadar elindebulunduran Leipzig'edöndü.Sarı-kırmızılılarhem kulübü Leipzig'i hemde Angelino'yu başarı içerenbonuslarla ikna etmeyeçalışıyor. Alman ekibi, ikiyıl daha sözleşmesi bulunanGalatasaray ise hücum gücüyüksek sol beki kiralamaktaısrarcı.iralık sözleşmesi sona eren İcardi; PSG'ye döndü, kontratı biten Gomis'e veda edildi ve Mohamed de Nantes'a satıldı. Elinde forveti kalmayan G.Saray, bu transfer döneminde hücum hattına en az iki takviye yapacak.Barış Alper, bu süreçte teknik direktör Okan Buruk'un kulübedeki jokeri olacak.