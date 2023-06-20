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Giriş Tarihi: 20.6.2023

Kiralık çözüm Angelino

MEHMET ÖZCAN
Kiralık çözüm Angelino

Bonservisi Leipzig’de olan İspanyol oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle görüşmeler başladı. Aslan hem Alman kulübünü hem de 26 yaşındaki oyuncuyu, bonuslarla ikna etmeye çalışıyor

Galatasaray şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon 5 farklı oyuncuyu (Van Aanholt, Dubois, Emre Taşdemir, Adekugbe, Kazımcan) sol bekte oynatmak zorunda kaldı. Kazımcan'ın önünde bir ismi transfer etmeye karar veren sarı-kırmızılı kulüp, ilk teklifini Angelino'ya yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un listesinde üst sırada yer alan İspanyol sol bek, Manchester City'yi de gördüğü kariyerinde iniş-çıkışlar yaşarken geçen sezonu kiralık olarak Alman ekibi Hoffenheim'da geçirmişti.

LEİPZİG YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ BEKLİYOR
Bundesliga'da 33 karşılaşmada 10 asistlik performans sergileyen Angelino, sezonun bitmesiyle sözleşmesini 2025'e kadar elinde bulunduran Leipzig'e döndü. Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncu için görüşmelere satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden başladı. Sarı-kırmızılılar hem kulübü Leipzig'i hem de Angelino'yu başarı içeren bonuslarla ikna etmeye çalışıyor. Alman ekibi, iki yıl daha sözleşmesi bulunan Angelino'dan yüksek bonservis bedeli kazanmak istiyor. Galatasaray ise hücum gücü yüksek sol beki kiralamakta ısrarcı.

FORVET İÇİN DEV PLAN
Kiralık sözleşmesi sona eren İcardi; PSG'ye döndü, kontratı biten Gomis'e veda edildi ve Mohamed de Nantes'a satıldı. Elinde forveti kalmayan G.Saray, bu transfer döneminde hücum hattına en az iki takviye yapacak. Hedef, 8 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına yeni golcüyü yetiştirmek. Yönetim ve teknik heyetin planı, 25 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesine yeni forvetle çıkmak. Barış Alper, bu süreçte teknik direktör Okan Buruk'un kulübedeki jokeri olacak.

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Kiralık çözüm Angelino
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