Kıran kırana!

23. şampiyonluğun kritik isimlerinden biri olan Milot Rashica'nın kulübü Norwich City ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor.Kosovalı futbolcuyu İngiliz ekibi satmayı planlarken, G.Saray'ın teklifini düşük görüyor. Aslan, bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulan ancak vadeli bir teklif ile masada.