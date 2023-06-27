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Giriş Tarihi: 27.6.2023

Kıran kırana!

Kıran kırana!

Aslan, bonuslarla vadeli 7 milyon Euro önerdi, Norwich City tek kalemde 7 milyon Euro istedi

23. şampiyonluğun kritik isimlerinden biri olan Milot Rashica'nın kulübü Norwich City ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor. Sezon başında kulübede kalan ancak Yunus'tan formayı aldıktan sonra vazgeçilmez isim haline gelen Kosovalı futbolcuyu İngiliz ekibi satmayı planlarken, G.Saray'ın teklifini düşük görüyor. Aslan, bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulan ancak vadeli bir teklif ile masada. 26 yaşındaki futbolcu için taraflar arasında görüşmeler devam ederken kampa kadar anlaşmanın yapılması planlanıyor.

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