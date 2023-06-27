Kıran kırana!

Aslan, bonuslarla vadeli 7 milyon Euro önerdi, Norwich City tek kalemde 7 milyon Euro istedi
23. şampiyonluğun kritik isimlerinden biri olan Milot Rashica'nın kulübü Norwich City ile kıyasıya bir pazarlık sürüyor. Sezon başında kulübede kalanancak Yunus'tan formayı aldıktansonra vazgeçilmez isim halinegelen Kosovalı futbolcuyu İngiliz ekibi satmayı planlarken, G.Saray'ın teklifini düşük görüyor. Aslan, bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulan ancak vadeli bir teklif ile masada. 26yaşındaki futbolcu için taraflar arasındagörüşmeler devam ederkenkampa kadar anlaşmanınyapılmasıplanlanıyor.