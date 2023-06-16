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Giriş Tarihi: 16.6.2023

‘Koç Florya’yı açıklasın’

‘Koç Florya’yı açıklasın’
G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur önemli açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı yönetici, "Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldi. Kimse bir tane leke bulamaz. Hayatta en büyük servet itibardır. Herkesin neler yaptığı bir gün ortaya çıkacak. Bilgi ve kayıt dedim. Belge diye manipüle ediyorlar. Belge farklıdır... Federasyon seçimleri var. Ne biliyorsam açıklayacağım" dedi. Timur, Ali Koç'un da 'Seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü anlatalım sizlere' sözleri için de şu yorumu yaptı: "Neden herkes 'Erden Timur açıklasın diyor' da bunu 'Ali Bey açıklasın' demiyor. Ali başkanın söyleyeceği şey nedir bilmiyorum. Mecidiyeköy, Galatasaray'ın kendi arazisidir. İnşaatı bankadan kredi alınarak yapıldı. Hâlâ borcu ödeniyor. Kamunun bir kuruşu yok."

POSTERİNİ EVİME ASTIM
"İcardi'nin posterini evime ve iş yerine astım. Sürekli bakıyorum. Kimseye umut vadetmek istemem. Çok ciddi teklifler var Suudi Arabistan'dan. Devlet her kulübe 1'er milyar fon veriyor. Her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. İcardi için 15-20 gün görüştük. Süreç kolay değil."

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‘Koç Florya’yı açıklasın’
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