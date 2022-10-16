Kulübede ceket sahada havlu attı

Maça tutuk başlayan Cimbom’a ev sahibi cezayı 22’de Gavranovic ile kesti. 34’te Onur Bulut’un füzesi skoru 2-0’a getirdi. 56’da bir golü VAR’dan dönen Barış Alper, 86’da farkı 1’e indirdi
ASLAN'IN LİGDEKİ 6 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Kerem ve Gomis'i takımdan kesen Okan Buruk, Mata ve İcardi'yi 11'e koyarken, sol beki Kazımcan'a emanet etti. Kayseri kağıt üzerindefavori rakibini ilk yarıda ezdi geçti. Kazımcan-Mertens sol kanadını Onur- Ramazan ikilisi koridora çevirdi. Kayseri'de gol perdesini Gavranovic açarken, İsviçreli forvetin pozisyon öncesi Boey'a müdahalesi tartışmaya açıktı. Yunus'un top kaybı sonrasındaOnur, yaydan soluylamermi gibi vurup skoru2-0 yaptı. İkinci yarıya üç değişiklik ile başlayan Aslan oyunu dengeledi ancak Barış Alper'in 56'daki golüVAR'dan elle oynama gerekçesiyleiptal edildi. Genç oyuncu, 86'da farkı 1'e indirse de puan için yetmedi.
DEPLASMANDA HESAP KARIŞTI
Süper Lig'de bu sezon ilk 5 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen G.Saray'ın serisi Kayseri'de noktalandı. Aslan, dış sahadaki 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile geldiği Kadir Has Stadı'ndan boynu bükük döndü.
KAZANMAYI UNUTTU!
Aslan, aynı renkleri paylaştığı Kayserispor karşısında galibiyeti unuttu. Kayseri ile oynadığı son 3 maçtahiç galip gelemeyen G.Saray, 1 beraberlik ve 2yenilgi aldı. Aslan, daha önce Şubat 2010 ile Nisan 2011 arasında da rakibine karşı 3 maçlık kazanamama dönemi yaşamıştı.
HAKEMLER YETERSİZ VE TEHLİKELİ G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk bitiricilik sorununun devam ettiğinin altını çizerken hakemlere yönelik de sert ifadeler kullandı. "Atamalarda art niyet arıyorum" diyen Buruk, şöyle devam etti: "Maalesef, Türkiye'de VAR sisteminin çalışmadığı tekrar ortaya kondu. Ligimizdeki VAR hakemlerinin yetersiz ve tehlikeli olduğu yeniden ortaya çıktı. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Yapılan atamalarda artık kötü niyet arıyorum. Yaşar Kemal Uğurlu ve Arda Kardeşler ataması sinirleri bozmak için yapıldı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısımaçları oynatmayan hakemler.VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli."
TARAFTARI KIZDIRAN 3 POZİSYON SARI-KIRMIZILILAR, üç pozisyon için itirazda bulundu. 30. saniyede Icardi'nin şutunda top Hosseini'nin eline çarparken devam kararı geldi ve VAR'dan da uyarı çıkmadı. Birdiğer pozisyon ise G.Saray'ın yediğiilk gol öncesindeydi. Gavranovic'inBoey'a yaptığı müdahalede G.Saraylıoyuncu yerde kalırken devamında iseKayserispor golü buldu. Ancak VAR incelemesinden ses çıkmayınca gol geçerli sayıldı. 56. dakikada ise Barış Alper'in golü el gerekçesi ile VAR'dan döndü. Taraftar ise sosyal medyadanbu duruma isyan ederken hakemArda Kardeşler'e tepki gösterdi.
YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK Okan Buruk taraftara da umut verdi: "Galatasaray taraftarı merak etmesin! Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz. Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler.Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyorum."