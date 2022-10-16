Kulübede ceket sahada havlu attı

ve Gomis'i takımdan kesen Okan Buruk, Mata ve İcardi'yi 11'e koyarken, sol beki Kazımcan'a emanet etti.Kazımcan-Mertens sol kanadını Onur- Ramazan ikilisi koridora çevirdi. Kayseri'de gol perdesini Gavranovic açarken, İsviçreli forvetin pozisyon öncesi Boey'a müdahalesi tartışmaya açıktı.İkinci yarıya üç değişiklik ile başlayan Aslan oyunu dengeledi ancakGenç oyuncu, 86'da farkı 1'e indirse de puan için yetmedi.Süper Lig'de bu sezon ilk 5 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen G.Saray'ın serisi Kayseri'de noktalandı. Aslan, dış sahadaki 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile geldiği Kadir Has Stadı'ndan boynu bükük döndü.Aslan, aynı renkleri paylaştığı Kayserispor karşısında galibiyeti unuttu.Aslan, daha önce Şubat 2010 ile Nisan 2011 arasında da rakibine karşı 3 maçlık kazanamama dönemi yaşamıştı..Saray Teknik Direktörü Okan Buruk bitiricilik sorununun devam ettiğinin altını çizerken hakemlere yönelik de sert ifadeler kullandı.diyen Buruk, şöyle devam etti: "Maalesef, Türkiye'de VAR sisteminin çalışmadığı tekrar ortaya kondu. Ligimizdeki VAR hakemlerinin yetersiz ve tehlikeli olduğu yeniden ortaya çıktı. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Yapılan atamalarda artık kötü niyet arıyorum. Yaşar Kemal Uğurlu ve Arda Kardeşler ataması sinirleri bozmak için yapıldı.üç pozisyon için itirazda bulundu. 30. saniyede Icardi'nin şutunda top Hosseini'nin eline çarparken devam kararı geldi ve VAR'dan da uyarı çıkmadı.Ancak VAR incelemesinden ses çıkmayınca gol geçerli sayıldı. 56. dakikada ise Barış Alper'in golü el gerekçesi ile VAR'dan döndü.Buruk taraftara da umut verdi: "Galatasaray taraftarı merak etmesin! Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz.Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyorum."