Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Kulübede ceket sahada havlu attı
Giriş Tarihi: 16.10.2022

Kulübede ceket sahada havlu attı

MEHMET ÖZCAN
Kulübede ceket sahada havlu attı

Maça tutuk başlayan Cimbom’a ev sahibi cezayı 22’de Gavranovic ile kesti. 34’te Onur Bulut’un füzesi skoru 2-0’a getirdi. 56’da bir golü VAR’dan dönen Barış Alper, 86’da farkı 1’e indirdi

ASLAN'IN LİGDEKİ 6 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Kerem ve Gomis'i takımdan kesen Okan Buruk, Mata ve İcardi'yi 11'e koyarken, sol beki Kazımcan'a emanet etti. Kayseri kağıt üzerinde favori rakibini ilk yarıda ezdi geçti. Kazımcan-Mertens sol kanadını Onur- Ramazan ikilisi koridora çevirdi. Kayseri'de gol perdesini Gavranovic açarken, İsviçreli forvetin pozisyon öncesi Boey'a müdahalesi tartışmaya açıktı. Yunus'un top kaybı sonrasında Onur, yaydan soluyla mermi gibi vurup skoru 2-0 yaptı. İkinci yarıya üç değişiklik ile başlayan Aslan oyunu dengeledi ancak Barış Alper'in 56'daki golü VAR'dan elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Genç oyuncu, 86'da farkı 1'e indirse de puan için yetmedi.




DEPLASMANDA HESAP KARIŞTI
Süper Lig'de bu sezon ilk 5 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen G.Saray'ın serisi Kayseri'de noktalandı. Aslan, dış sahadaki 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile geldiği Kadir Has Stadı'ndan boynu bükük döndü.

KAZANMAYI UNUTTU!
Aslan, aynı renkleri paylaştığı Kayserispor karşısında galibiyeti unuttu. Kayseri ile oynadığı son 3 maçta hiç galip gelemeyen G.Saray, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aslan, daha önce Şubat 2010 ile Nisan 2011 arasında da rakibine karşı 3 maçlık kazanamama dönemi yaşamıştı.

HAKEMLER YETERSİZ VE TEHLİKELİ
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk bitiricilik sorununun devam ettiğinin altını çizerken hakemlere yönelik de sert ifadeler kullandı. "Atamalarda art niyet arıyorum" diyen Buruk, şöyle devam etti: "Maalesef, Türkiye'de VAR sisteminin çalışmadığı tekrar ortaya kondu. Ligimizdeki VAR hakemlerinin yetersiz ve tehlikeli olduğu yeniden ortaya çıktı. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Yapılan atamalarda artık kötü niyet arıyorum. Yaşar Kemal Uğurlu ve Arda Kardeşler ataması sinirleri bozmak için yapıldı. Türk futbolunun en büyük sıkıntısı maçları oynatmayan hakemler. VAR hakemleri yetersiz ve tehlikeli."

TARAFTARI KIZDIRAN 3 POZİSYON
SARI-KIRMIZILILAR, üç pozisyon için itirazda bulundu. 30. saniyede Icardi'nin şutunda top Hosseini'nin eline çarparken devam kararı geldi ve VAR'dan da uyarı çıkmadı. Bir diğer pozisyon ise G.Saray'ın yediği ilk gol öncesindeydi. Gavranovic'in Boey'a yaptığı müdahalede G.Saraylı oyuncu yerde kalırken devamında ise Kayserispor golü buldu. Ancak VAR incelemesinden ses çıkmayınca gol geçerli sayıldı. 56. dakikada ise Barış Alper'in golü el gerekçesi ile VAR'dan döndü. Taraftar ise sosyal medyadan bu duruma isyan ederken hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK
Okan Buruk taraftara da umut verdi: "Galatasaray taraftarı merak etmesin! Daha ligin 10. haftası, şampiyonluk yolunda yara aldık ama tedavi edeceğiz. Bize güvensinler, oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Maden şehidinin oğluyla son paylaşımı yürek burktu... Ölmeden bir gün önce paylaştı
Son Dakika: O sözleri yürekleri sızlattı: "Ben bu acıya dayanamam" Bartın Amasra'daki maden ocağı faciasında babasının kurtarılmasını bekleyen genç...
SON DAKİKA | Kadıköy Fikirtepe'de korkutan rezidans yangını: Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü
Yunanistan'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki!
En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? 2023 Ocak zammı için emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ve EYT kapsamı için sevindiren detay! Bakan Bilgin müjdeyi verdi
Putin'in 'Nükleer' tehdidi sonrası NATO harekete geçti!
Maden şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı! Son veda
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken Kızılelma vurgusu! Muharebe tarihinde devrim yaratacaklar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kulübede ceket sahada havlu attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA