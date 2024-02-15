Kumda bile oynarız!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımına çok güvendiğini söyledi. Mücadele öncesi dinlenme şansları olduğunu kaydeden 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Yüzde 100 hazırız. Rövanşa avantajlı gitmeyi planlıyoruz. Sabırlı olmalıyız. Camia olarak birliktelik sergiliyoruz. Bu birliktelik bize başarı getiriyor. Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi hedefimiz var. 4 kupayı da kazanmak istiyoruz. Stada gelen herkesin oyuna katılması gerek. Armamızı bir kupayla daha taçlandırmalıyız"
diye konuştu.
SORUMLULUK FEDERASYONDA
'Önemli olan ismim değil, taşıdığım arma'
BASIN
toplantısına katılan Lucas Torreira ise, "Okan Buruk'la çalışmak benim için büyük bir keyif. Çok karizmatik bir insan. 1,5 senedir buradayım. Burada olduğum sürece her maçta nasıl olduğumu görüyorsunuz zaten.
Tutkuyla oynayan bir insanım. Sırtımda soyadımla oynuyorum ama önümdeki arma en önemlisi. Elimden gelen her şeyi yapmak, taraftarımızı, takımı ve hocamı her zaman mutlu etmek için uğraşıyorum"
şeklinde konuştu.
MAÇIN FAVORİSİ ASLAN
İddaa'da Galatasaray ev sahibi olarak bugünkü Sparta Prag maçında favori gösterildi. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine 1.61 oran belirlenirken, beraberlik 3.52 olarak açıklandı. Çekya temsilcisinin kazanma oranı ise 4.45