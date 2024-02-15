Kumda bile oynarız!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımına çok güvendiğini söyledi. Mücadele öncesi dinlenme şansları olduğunu kaydeden 50 yaşındaki çalıştırıcı,diye konuştu.toplantısına katılan Lucas Torreira ise, "Okan Buruk'la çalışmak benim için büyük bir keyif.Tutkuyla oynayan bir insanım. Sırtımda soyadımla oynuyorum ama önümdeki arma en önemlisi.şeklinde konuştu.İddaa'da Galatasaray ev sahibi olarak bugünkü Sparta Prag maçında favori gösterildi. Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine 1.61 oran belirlenirken, beraberlik 3.52 olarak açıklandı. Çekya temsilcisinin kazanma oranı ise 4.45