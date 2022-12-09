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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Lafta kalmadı!

Lafta kalmadı!
Galatasaray'a hoca olarak imza attığı gün, "1985 yılında Florya Tesisleri'ne seçmeye girdim. Şimdi o tesise teknik direktör olarak döndüm. Hem takımın başarısı için çalışmak hem de gençleri Galatasaray'a kazandırmak istiyorum" diyen Okan Buruk'un sözleri lafta kalmadı. Dün Antalya kampına giden takımın kadrosunda altyapıdan 9 genç yer aldı. Atakan Ordu, Beknaz Almazbekov, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Efe Akman, Enes Emre Büyük kamp boyunca Okan Buruk'un gözüne girmek için mücadele edecek.

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