Galatasaray'a hoca olarak imza attığı gün, "1985 yılındaFlorya Tesisleri'ne seçmeye girdim.Şimdi o tesise teknik direktörolarak döndüm. Hem takımınbaşarısı için çalışmak hemde gençleri Galatasaray'a kazandırmakistiyorum" diyen Okan Buruk'un sözleri lafta kalmadı. Dün Antalya kampına giden takımın kadrosunda altyapıdan 9 genç yer aldı. Atakan Ordu, BeknazAlmazbekov, Ali Yeşilyurt, CanerDoğan, Baran Aksaka, BaranDemiroğlu, Hamza Akman, EfeAkman, Enes Emre Büyük kamp boyunca Okan Buruk'un gözüne girmek için mücadele edecek.