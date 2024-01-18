Loca şampiyonu!

eçen sezon yaşanan şampiyonluk sonrası, bu sezon da zirveye oynayan ve Avrupa Ligi'nde final hedefleyen G.Saray, büyük taraftar desteğini de tam anlamıyla arkasına almış durumda.Kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişen localarda toplam koltuk sayısı 6 bini geçiyor.Bir yıllık anlaşmada dolar kuru 29, iki yıllık uzatmada dolar kuru 27 olarak sabitlendi.Localardan gelen para ve Özbek'in kasa kolaylığı ile nefes alan G.Saray'da ocak ayında futbol operasyonuna 18 milyon Euro harcandı.UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı da tüm takıma imzalatıldı.Sakatlığı süresince izin alarak eşi Wanda Nara ile tatile giden İcardi, dün gece İstanbul'a geri döndü. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabına uçağa doğru yürüdüğü bir fotoğraf koyan Arjantinli yıldızın, bu paylaşımı bile taraftarı heyecanlandırdı. Yüzlerce yorum yapan sarıkırmızılılar, "Seni çok özledik… Kral geri dönüyor.." ifadelerini kullandı. Tangocu, gece yarısı da İstanbul havalimanına iniş yaptı.Dün gece İstanbul'a dönen, son anda bir aksilik yaşanmaması halinde pazar günü Trabzonspor karşılaşmasında özel hazırlanacak maskeyle ilk 11'de olacakeçen hafta eşi Wanda Nara ile Güney Amerika'ya giden Mauro İcardi, dün gece İstanbul'a döndü. Yarın Florya'daki antrenmana katılacak Arjantinli golcünün durumu kontrol edilecek.Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen İcardi, cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.