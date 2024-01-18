Loca şampiyonu!

Stadyumdaki loca sayısını 198’den 224’e çıkaran Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, erken bir hamleyle sözleşmeleri yeniledi. Buradan gelen 20 milyon dolar (yaklaşık 603 milyon TL) kulübe can suyu oldu
Geçen sezon yaşanan şampiyonluk sonrası, bu sezon da zirveye oynayan ve Avrupa Ligi'nde final hedefleyen G.Saray, büyük taraftar desteğini de tam anlamıyla arkasına almış durumda. Dursun Özbekbaşkanlığındaki yönetim,Ocak 2011'de açılanAslantepe'deki loca sayısını198'den 224'e çıkardı. Kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişen localarda toplam koltuk sayısı 6 bini geçiyor. Sarıkırmızılıkulüp,RAMS Park'takilocaların sözleşmesiniyeniledi ve buerken hamleyle 20 milyondolara (602.7 milyonTL) yakın gelir elde etti. Bir yıllık anlaşmada dolar kuru 29, iki yıllık uzatmada dolar kuru 27 olarak sabitlendi. 200'e yakın taraftar,kulübe adını yazdırdı veyenilenmeyen koltuklaratalip oldu. Bu sayede localardahiç fire yaşanmadı.
BORÇSUZLUK KAĞITLARI TAMAM
Localardan gelen para ve Özbek'in kasa kolaylığı ile nefes alan G.Saray'da ocak ayında futbol operasyonuna 18 milyon Euro harcandı. Futbolcu alacakları ve galibiyetprimleri hesaplara yatırıldı,bonservis taksitleriödendi. UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı da tüm takıma imzalatıldı. Bu projede büyük emeğiolan yönetici İsmail Sarıkaya,G.Saray'ın gelirlerini artırmakiçin yeni çalışmalariçinde olduklarını söyledi.
BÜYÜK AŞK GERİ DÖNDÜ!
Sakatlığı süresince izin alarak eşi Wanda Nara ile tatile giden İcardi, dün gece İstanbul'a geri döndü. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabına uçağa doğru yürüdüğü bir fotoğraf koyan Arjantinli yıldızın, bu paylaşımı bile taraftarı heyecanlandırdı. Yüzlerce yorum yapan sarıkırmızılılar, "Seni çok özledik… Kral geri dönüyor.." ifadelerini kullandı. Tangocu, gece yarısı da İstanbul havalimanına iniş yaptı.
TANGOCU MASKE İLE SAHADA
Dün gece İstanbul'a dönen Mauro İcardi, son anda bir aksilik yaşanmaması halinde pazar günü Trabzonspor karşılaşmasında özel hazırlanacak maskeyle ilk 11'de olacak Geçen hafta eşi Wanda Nara ile Güney Amerika'ya giden Mauro İcardi, dün gece İstanbul'a döndü. Yarın Florya'daki antrenmana katılacak Arjantinli golcünün durumu kontrol edilecek. Fenerbahçederbisinde aldığı darbesonucu yüz kemiklerindekırık oluşan tecrübeliyıldız, yaklaşık 3 haftadırİstanbul dışındatedavisini sürdürürken,kulübün verdiği programdoğrultusunda çalışmalarınıyaptı. Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen İcardi, cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek. Bir aksilik yaşanmamasıhalinde de pazar günümaske ile Trabzonspor'akarşı formasına yenidenkavuşacak.