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Giriş Tarihi: 18.1.2024

Loca şampiyonu!

MEHMET ÖZCAN
Loca şampiyonu!

Stadyumdaki loca sayısını 198’den 224’e çıkaran Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, erken bir hamleyle sözleşmeleri yeniledi. Buradan gelen 20 milyon dolar (yaklaşık 603 milyon TL) kulübe can suyu oldu

Geçen sezon yaşanan şampiyonluk sonrası, bu sezon da zirveye oynayan ve Avrupa Ligi'nde final hedefleyen G.Saray, büyük taraftar desteğini de tam anlamıyla arkasına almış durumda. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, Ocak 2011'de açılan Aslantepe'deki loca sayısını 198'den 224'e çıkardı. Kapasitesi 6 ile 27 kişi arasında değişen localarda toplam koltuk sayısı 6 bini geçiyor. Sarıkırmızılı kulüp, RAMS Park'taki locaların sözleşmesini yeniledi ve bu erken hamleyle 20 milyon dolara (602.7 milyon TL) yakın gelir elde etti. Bir yıllık anlaşmada dolar kuru 29, iki yıllık uzatmada dolar kuru 27 olarak sabitlendi. 200'e yakın taraftar, kulübe adını yazdırdı ve yenilenmeyen koltuklara talip oldu. Bu sayede localarda hiç fire yaşanmadı.

BORÇSUZLUK KAĞITLARI TAMAM
Localardan gelen para ve Özbek'in kasa kolaylığı ile nefes alan G.Saray'da ocak ayında futbol operasyonuna 18 milyon Euro harcandı. Futbolcu alacakları ve galibiyet primleri hesaplara yatırıldı, bonservis taksitleri ödendi. UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı da tüm takıma imzalatıldı. Bu projede büyük emeği olan yönetici İsmail Sarıkaya, G.Saray'ın gelirlerini artırmak için yeni çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

BÜYÜK AŞK GERİ DÖNDÜ!
Sakatlığı süresince izin alarak eşi Wanda Nara ile tatile giden İcardi, dün gece İstanbul'a geri döndü. Sabah saatlerinde sosyal medya hesabına uçağa doğru yürüdüğü bir fotoğraf koyan Arjantinli yıldızın, bu paylaşımı bile taraftarı heyecanlandırdı. Yüzlerce yorum yapan sarıkırmızılılar, "Seni çok özledik… Kral geri dönüyor.." ifadelerini kullandı. Tangocu, gece yarısı da İstanbul havalimanına iniş yaptı.

TANGOCU MASKE İLE SAHADA
Dün gece İstanbul'a dönen Mauro İcardi, son anda bir aksilik yaşanmaması halinde pazar günü Trabzonspor karşılaşmasında özel hazırlanacak maskeyle ilk 11'de olacak
Geçen hafta eşi Wanda Nara ile Güney Amerika'ya giden Mauro İcardi, dün gece İstanbul'a döndü. Yarın Florya'daki antrenmana katılacak Arjantinli golcünün durumu kontrol edilecek. Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan tecrübeli yıldız, yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı. Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen İcardi, cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek. Bir aksilik yaşanmaması halinde de pazar günü maske ile Trabzonspor'a karşı formasına yeniden kavuşacak.

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