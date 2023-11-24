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Giriş Tarihi: 24.11.2023

Madrid’e vize yok!

MEHMET ÖZCAN
Madrid’e vize yok!

İspanyol devinin Arjantinli oyuncu için teklif yapacağı iddia edilse de Aslan’ın ‘para’ derdi bulunmuyor! Yönetim, İcardi’ye gelecek önerilere kapıları kapatacak

İspanya ve İtalyan basınında Mauro Icardi için Real Madrid iddiaları yüksek sesle dillendiriliyor. PSG'de yaşadığı düşüşün ardından G.Saray ile büyük bir çıkışa geçen Arjantinli oyuncu için Madrid temsilcisinin devre arasında teklif yapacağı ileri sürüldü. Sakatlanan Vinicius Junior yerine İcardi, Real Madrid'in listesine girdi. Oyuncusunu kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, olası teklifleri geri çevirmeyi planlıyor. Sezon başında 10 milyon Euro'ya PSG'den alınan Tangocu için dış basındaki haberlere göre 15 milyon Euro teklif edilecek. Ancak G.Saray yönetimi parayı bir kenara bırakıp oyuncunun kalması için her türlü çağrıyı yapacak. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta aslan payı bulunan, bu sezon forma giydiği 20 maçta 15 gol-3 asistlik performans sergileyen İcardi adına çıkan iddialar keyifleri kaçırdı.

FLORYA'DA YÜZÜ GÜLÜYOR!
SARI-KIRMIZILILARDA dün idman büyük neşe içinde geçerken sahanın yıldızı da Mauro İcardi oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan oyuncu dün yeniden arkadaşlarına katıldı. Arjantinli yıldız başta olmak üzere tüm futbolcuların neşeli görüntüleri de dikkat çekti. Önce Davinson Sanchez'in üzerine atlayarak arkadaşına takılan Tangocu, ardından da Lucas Torreira ile şakalaşarak herkesi de güldürdü.

ARA TRANSFERE KADAR SON ŞANS!
MİLLİ ara, Tanguy Ndombele için son şanstı. Fransız orta saha, antrenmanlarda istekli bir görüntü sergiledi ve ilk 11'i zorlamaya başladı. "Yedek oyuncuları kazanmalıyız" görüşünde birleşen teknik heyet, Ndombele dışında Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile de özel olarak ilgilendi. Bu oyuncuların ara transfer dönemine kadar takıma vereceği katkıya göre yol haritası çizilecek.

5 GÜNDE KASA DOLUP TAŞACAK
ASLAN, milli ara dönüşü RAMS Park'ta üst üste iki maça çıkacak. Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, çarşamba günü de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak adına kritik virajda Manchester United ile oynayacak. 2 maçta toplam 100 bin kişinin maçı izlemesi beklerken hem tribün hem de GS Store gelirlerinin artması bekleniyor.

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