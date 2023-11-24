Madrid’e vize yok!

İspanyol devinin Arjantinli oyuncu için teklif yapacağı iddia edilse de Aslan’ın ‘para’ derdi bulunmuyor! Yönetim, İcardi’ye gelecek önerilere kapıları kapatacak
İspanya ve İtalyan basınında Mauro Icardi için Real Madrid iddiaları yüksek sesle dillendiriliyor. PSG'de yaşadığı düşüşün ardından G.Saray ile büyük bir çıkışa geçen Arjantinli oyuncu için Madrid temsilcisinin devre arasında teklif yapacağı ileri sürüldü. Sakatlanan Vinicius Junioryerine İcardi, Real Madrid'in listesinegirdi. Oyuncusunu kaybetmekistemeyen sarı-kırmızılı kulüp, olasıteklifleri geri çevirmeyi planlıyor. Sezon başında 10 milyon Euro'ya PSG'den alınan Tangocu için dış basındaki haberlere göre 15 milyon Euro teklif edilecek. Ancak G.Saray yönetimi parayı bir kenara bırakıp oyuncunun kalması için her türlü çağrıyı yapacak. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluktaaslan payı bulunan, bu sezonforma giydiği 20 maçta 15 gol-3 asistlikperformans sergileyen İcardi adınaçıkan iddialar keyifleri kaçırdı.
FLORYA'DA YÜZÜGÜLÜYOR!
SARI-KIRMIZILILARDA dün idman büyük neşe içinde geçerken sahanın yıldızı da Mauro İcardi oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan oyuncu dün yeniden arkadaşlarına katıldı. Arjantinli yıldız başta olmak üzere tüm futbolcuların neşeli görüntüleri de dikkat çekti. Önce DavinsonSanchez'in üzerine atlayarak arkadaşınatakılan Tangocu, ardındanda Lucas Torreira ile şakalaşarakherkesi de güldürdü.
ARA TRANSFERE KADAR SON ŞANS!
MİLLİ ara, Tanguy Ndombele için son şanstı. Fransız orta saha, antrenmanlarda istekli bir görüntü sergiledi ve ilk 11'i zorlamaya başladı. "Yedekoyuncuları kazanmalıyız" görüşünde birleşen teknik heyet, Ndombele dışında Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile de özel olarak ilgilendi. Bu oyuncularınara transferdönemine kadartakıma vereceğikatkıya göre yolharitası çizilecek.
5 GÜNDE KASA DOLUP TAŞACAK
ASLAN, milli ara dönüşü RAMS Park'ta üst üste iki maça çıkacak. Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, çarşamba günü de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak adına kritik virajda Manchester United ile oynayacak. 2 maçta toplam 100 bin kişininmaçı izlemesibeklerkenhemtribün hemde GS Storegelirlerininartmasıbekleniyor.