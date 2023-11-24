Madrid’e vize yok!

İspanya ve İtalyan basınında Mauro Icardi için Real Madrid iddiaları yüksek sesle dillendiriliyor. PSG'de yaşadığı düşüşün ardından G.Saray ile büyük bir çıkışa geçen Arjantinli oyuncu için Madrid temsilcisinin devre arasında teklif yapacağı ileri sürüldü.Sezon başında 10 milyon Euro'ya PSG'den alınan Tangocu için dış basındaki haberlere göre 15 milyon Euro teklif edilecek. Ancak G.Saray yönetimi parayı bir kenara bırakıp oyuncunun kalması için her türlü çağrıyı yapacak.SARI-KIRMIZILILARDA dün idman büyük neşe içinde geçerken sahanın yıldızı da Mauro İcardi oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan oyuncu dün yeniden arkadaşlarına katıldı. Arjantinli yıldız başta olmak üzere tüm futbolcuların neşeli görüntüleri de dikkat çekti.MİLLİ ara, Tanguy Ndombele için son şanstı. Fransız orta saha, antrenmanlarda istekli bir görüntü sergiledi ve ilk 11'i zorlamaya başladı.görüşünde birleşen teknik heyet, Ndombele dışında Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile de özel olarak ilgilendi.ASLAN, milli ara dönüşü RAMS Park'ta üst üste iki maça çıkacak. Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, çarşamba günü de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak adına kritik virajda Manchester United ile oynayacak.