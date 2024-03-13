Mertens kararı sezon sonunda

Galatasaray'ın en tecrübeli iki oyuncusu Fernando Muslera (1986) ve Dries Mertens'in (1987) sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Muslera'ya yeni teklif hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Mertens için somut adım atmadı..Bahçeli Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilmemesine, Pendikspor kulübü tepki gösterdi.başlıklı bir mesaj yayımlayan kırmızı- beyazlılar, şu ifadeleri kullandı: "PFDK sevkleri açıklamasında, ahlak ve etik dışı, sportmenliğe aykırı hareketlere rağmen 'Mert Hakan Yandaş' isimli futbolcuya yer verilmemiş. Anlaşılan o ki bu futbolcu;Tüm Türkiye'nin gördüğü hakeme yapılan tehditler, federasyon temsilcilerine de mi yapıldı? Hangi ayrıcalıklarla sahaya çıktığını bilmediğimiz bu futbolcu, saha içinde ceza almadığı gibi sonrasında da aynı şekilde korunmaya devam etmiş. Bu haksızlık karşısında susmayacağımızı ve gerekli itirazların yarın sabah (bu sabah) yapılacağını kamuoyuna duyururuz."