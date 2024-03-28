Mertens müjdeyi verdi

Galatasaray'da
dünkü idman öncesi Zaha ile soruları yanıtlayan Mertens, geleceğiyle ilgili net bir mesaj verdi. Kariyerini noktalamayı düşünen ve yönetimin 1 yıl daha kalmasını istediği 36 yaşındaki Belçikalı yıldız, "Emeklilik hakkında günlerce, aylarca düşündüm. Çok antrenman ve maçlar var ama futbolu seviyorum. Sanırım bir sene daha devam edeceğim. Burada veya başka bir yerde, bir sene daha oynayacağım gibi duruyor
. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum" dedi.
ZAHA: ZAMAN LAZIM
Zaha ise "Sezon başında sakattım buna rağmen 15 maçta 9 gol attım. Sakatlıktan iyi döndüğümü düşünüyorum. İngiltere'deki performansımı gösterebilmem için zaman gerek. İlk senemde G.Saray'da yüzde 100'ümü verebilmem bekleniyor ama mümkün değil, böyle işler zaman alıyor.
Tercihim sol kanatta oynamak ama ihtiyaç ne olursa oradagörev yaparım" ifadelerini kullandı.