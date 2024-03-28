Mertens müjdeyi verdi

dünkü idman öncesi Zaha ile soruları yanıtlayan Mertens, geleceğiyle ilgili net bir mesaj verdi. Kariyerini noktalamayı düşünen ve yönetimin 1 yıl daha kalmasını istediği 36 yaşındaki Belçikalı yıldız, "Emeklilik hakkında günlerce, aylarca düşündüm. Çok antrenman ve maçlar var ama futbolu seviyorum.. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum" dedi.Zaha ise "Sezon başında sakattım buna rağmen 15 maçta 9 gol attım. Sakatlıktan iyi döndüğümü düşünüyorum. İngiltere'deki performansımı gösterebilmem için zaman gerek.Tercihim sol kanatta oynamak ama ihtiyaç ne olursa oradagörev yaparım" ifadelerini kullandı.