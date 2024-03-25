Mertens’in son 9 maçı!

SORU: Bu sezon Galatasaray'a büyük katkı sağlayan Dries Mertens ile bir yıl daha devam edilmeli mi?

Şampiyonluk mücadelesi veren ve Süper Lig'de 11 haftadır kazanan Galatasaray'ı zirvede tutan isimlerin başındageliyor. Yapılan çok sayıda transfere rağmenvemaçlarında skora etki eden tecrübeli oyuncunun karnesinde, 8 gol-8 asist yazıyor.Geçtiğimiz hafta iç transferle ilgili açıklama yapan başkan Dursun Özbek; Fernandoile devam edeceklerini söylerken Mertens'e değinmedi.Kariyerine nokta koymayı düşünen yıldız futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması yönünde kulüpten bir beklentisi olmadığı ortaya çıktı. Süper Lig'in son 8 haftası ve Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa, yeni bir gelişme yaşanmazsa Mertens'in kariyerindeki son 9 maç olarak görülüyor.yönetimi, futbolu bırakma kararı alan Mertens'i 1 yıl daha oynaması için ikna etmeli. Mertens, geldiğinden beri Galatasaray'ın oyun aklı oldu.Taraftarlar, Mertens'in sahadaki performansını gördüğü için büyük sevgi gösterisinde bulunuyor. Dünya futbolunda pozitif enerji yüklü Mertens gibi lider oyuncular bulmak çok zorlaştı.Belçikalı yıldız; aile yaşamıyla, mükemmel profesyonelliğiyle hâlâ oynar. Ayrıca eşi de İstanbul'u çok seviyor. Mertens'le sözleşme uzatmak çok mantıklı ve akıllı bir davranış olur.BÜLENT TİMURLENKSerie A'da gol ve asistlerinin tamamını izleyen bir Napoli taraftarı bugün Galatasaray'daki 2 sezonluk istatistiklerine baksa,diyebilir. Belçikalı yeteneğin Galatasaray'daki bütün maçlarını izleyenler ise gol-asist istatistiklerinden bağımsız olarak onun takımı için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu, oyundaki bağlantıların ustası olduğunu ve müthiş profesyonelliğini konuşur.Elbette ilk karar onun. Gelecek sezon ilk 11 olmasa da 12 yabancıdan birinin Mertens olup olmayacağına ise Okan Buruk karar verecek. Bizim 'evet' ya da 'hayır' diyebilmemiz için Galatasaray'ın transfer politikasını da görmemiz lazım.