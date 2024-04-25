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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Morutan 8 ay yok!

Morutan 8 ay yok!
Galatasaray sezon başında 3 milyon Euro bonservisle Ankaragücü'ne gönderdiği Olimpiu Morutan için 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Beşki taş ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Rumen oyuncunun, aşil tendonunda kopma olduğu açıklanırken sahalardan 7-8 ay uzak kalacağı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, "Üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Moruan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, 28. haftada İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası Morutan için, "İlk 11 oynamaya devam ederse kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli olur" açıklaması yapmıştı.
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Morutan 8 ay yok!
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