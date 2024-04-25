Morutan 8 ay yok!

sezon başında 3 milyon Euro bonservisle Ankaragücü'ne gönderdiği Olimpiu Morutan için 'Geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Beşki taş ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan Rumen oyuncunun,25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray, "Üzücü bir sakatlık geçirengeçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, 28. haftada İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası Morutan için, "İlk 11 oynamaya devam ederse kulübümüzün kaldıramayacağı bir bonservis bedeli olur" açıklaması yapmıştı.