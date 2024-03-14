Muhteşem dörtlü

Zirvede oturduğu Süper Lig'de 10 haftadır kazanan Galatasaray'da 4 oyuncu, bu maçların hepsine ilk 11'de başladı.Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, 10 maçlık galibiyet serisinde 4 defa kalesini gole kapadıBarış Alper ceza ve sakatlıkların yaşandığı bu dönemde sağ bek, sol bek, sağ açık ve forvette görevini eksiksiz yerine getirdi.Aslan'ı 10 haftalık periyotta taşıyan bu dört oyuncuyu 9 maçla Torreira, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.İlk 11'i Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi joker oyuncular tamamlıyor.