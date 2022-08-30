Neden gönderdik!

Aslan’ın, Nantes’a kiralık verdiği Mostafa, Toulouse maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada isyan etti!
Galatasaray, ligde gol yollarına çare ararken, Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed, hafta sonu oynanan Toulouse maçında 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının 3-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Maçın ardından Mısırlı forvete övgüler yağdıran teknik direktör Kombouare, "Mostafa saha içindebize çok fazla çözüm sunuyor ve çokhırslı bir oyuncu. Kale önündeçok yetenekli bir golcü ve çok iyikafa vuruşları yapabiliyor. Onadaha fazla orta açmalıyız" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki oyuncu Fransız basınından da tam not alırken, sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Mostafa keşke G.Saray'da kalsaydı.Bu takımda Seferovic'ten daha faydalıolurdu" yorumlarını yaptı.