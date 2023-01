Ofsaytımsı bir şey olabilir!

Galatasaray'ın Sivas deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldiği maçta ev sahibi takımın bir golü sayılmamış, sonrasında ise ortalık karışmıştı. İptale gerekçe olarak neyin gösterildiği kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Ancak aradan günler geçmesine rağmen "Ofsayt ve faul" ekseninde yapılan değerlendirmelerde bir türlü sonuca varılamadı. Dün VAR kayıtları açıklanırken VAR hakemi Özgüç Türkalp ile orta hakem Erkan Özdamar arasında oldukça ilginç konuşmaların geçtiği ortaya çıktı.Acele etmeyin! Golüvermiş olabilir ama burada ofsaytımsıbir şey olabilir... Gol pozisyonunugösterin bize. Erkan (maçın hakemine)bekle. Ofsayt olabilir. Golü hemen verme.Kontrol ediyoruz.Bence çoknet ofsayt. Sizin de fikriniz bu yöndedeğil mi? Temas var gibi. Tamamabi sıkıntı yok. Robin değil mi o? Buadam ofsayt pozisyonunda abi!Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.Evet abi, çok net. Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt var mı peki bana onu söyleyin.Ayakları göremiyoruz şu an Erkan! Ama evet, ofsayt var.Ya sen bana ofsayt var mı yok mu onu söyle!Evet ofsayt var.Eko nasıl oğlum? Pozisyon çok mu şey?Çok zor çok... Ben dakikadan koptum şu anda...Tamam dakikayı çok şey yapma bende dakika.Of vuruyor. Kartı göstermek üzere şimdi. Sarı kart verdi. Atilla ne gördün sen?Ağabey, hafif bir dokunuyor, şiddet yok. Vurma yok.Atilla, sahada inceleme öneriyorum Atilla.Ağabey, şiddet yok diye gördüm.Ben kafa vurduğunu görüyorum.Evet ama şiddet var mı?Var, kafayla vuruyor.Geldim.Bariz burnuna vurduğunu görüyorum.Kafayla itiyor olarak görüyorum ağabey, kafayla.Şimdi ben sana izletiyorum tekrar.Normal hızda oynat, teması gördüm zaten. Burnuna dokunuyor ya şiddet yok.Net kafa attığını görüyorum.Normal hızda bir oynatsana.Tam hızı bu.Geniş açıdan bir oynat. Evet, bu açı iyi. Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım.Karar senin.VAR hakemi Serkan Tokat, N'Koudou'nun rakibine yönelik hareketi için "Net kafa attı" ifadesini kullanırken hakem Atilla Karaoğlan ise "Kafayla itme" değerlendirmesinde bulunduGaziantep'te oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçında Georges-Kevin N'Koudou, rakibine kafa atmış, hakem Atilla Karaoğlan ise VAR uyarısına rağmen pozisyonu sarı kart olarak değerlendirmişti. VAR kayıtlarındaki diyalog da taraflar arasındaki görüş farkını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca Karaoğlan'ın tüm ikazlara karşın sarı kartta diretmesi dikkat çekiyor.Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını anlayamadıklarını belirtirken, TFF'ye yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Diğer kulüp yöneticilerine de tepki gösteren siyah-beyazlı kulüp, "Daha önce neredeydiniz" ifadelerini kullanarak şu açıklamayı yaptı: "Zamanında destek bulamadığımız tavrımıza yönelik maalesef birçok kulüp sessiz kaldı. Bu söyleme sahip çıkmayan başkan ve yöneticiler şimdi yarışta olduklarını iddia ederek aynı taleplerde bulunuyor. Bugüne kadar hakem hataları ile puanlar alan kulüplerin bugün birbirleriyle ilgili karşılıklı söylemleri hiç hoş olmamıştır. Ne yazık ki kamuoyunda yanıt bulamayan çağrılarımıza bugün cevap aranmak istenmektedir. Yazık olan, vahim olan da budur. Evet Beşiktaş olarak tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz. Türk futboluna hizmet edenler kendi camialarının saygınlıklarını da zedelediklerinin farkında değiller. TFF'nin bugüne kadar VAR kayıtlarını açıklayamamasının sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz. Ne olmuştur da neden bugün ve sadece iki maç açıklanmıştır? TFF'nin bu konuya açıklık getirmesini bekliyoruz."VAR kayıtlarının paylaşılmasının ardından, "Bu sezon oynanan ve oynanacak tüm maçların VAR kayıtlarının kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Antalya-F.Bahçe maçı sonrası ise sarı-kırmızılılar Twitter'dan,ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'yi etiketledi. Ayrıca, "Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, ybirlikte görelim" denildi.DEVRİM Mİ, TEHLİKE Mİ?maçında bir akıl tutulması yaşanmış.. Özgüç Türkalp, emin olmadığı bir pozisyondan ofsayt çıkarmaya çalışmış.. Erkan Özdamar iradesini ve otoritesini ortaya koyamamış.. Paniklemiş..Kural hatası değil, yorum hatası ve nizami bir gol iptal edilmiş.. Gelelim Gaziantep FK-Beşiktaş maçına.. Maçta VAR ve AVAR'ın daveti bir sigortaydı ama Atilla Karaoğlan da akıl tutulması yaşamış..Pozisyon anında fark etmeyebilirsiniz ama gördüğünüz bir şeyi yanlış değerlendiriyorsanız eyvah! Artık hakemlerin bilgisi daha çok sorgulanacak. Dün itibariyle Türk futbolunda yeni sayfa açıldı.. Kayıtların bu şekilde açıklanması birçok tartışmayı da beraberinde getirecek.Bu devrim mi yoksa tehlike mi zaman gösterecek. Bundan sonra her takım hata kurbanı olduğunda 'VAR kayıtları açıklansın' diyecek. Özetle; dün itibariyle ligde yeni bir sayfa açıldı. Kara mı beyaz mı göreceğiz...KURALLARI BILMIYORLAR!açıklamaları hakemlerin kuralları bilmediğini ortaya koydu. Sivas-G.Saray maçında VAR hakemi Özgüç Türkalp, ofsayt olduğunu vurguladı hatta Nelsson'a faul yapıldığını iddia etti.N'Koudou kafa atıyor, Kitsiou'nun burnu darbeden kıpkırmızı oluyor ve şişiyor. VAR, Karaoğlan'ı izlemeye çağırıyor. Karaoğlan soruyor 'Sizce nedir diye?' VAR 'Kafa atıyor' diyor.Karaoğlan akıl tutulması yaşayarak 'Ben abartı görüyorum, itme var' diyor. Üç şık var:Acaba seyirciye başka, VAR'a başka görüntü mü gidiyor?Hakemler kural kitabını ezbere bilmiyor. Yeterli eğitim almıyor.Bu açıklamalar büyük ihtimalle rol model olacak ve kaybeden kulüp TFF'ye başvurup, VAR kayıtları açıklansın diye talepte bulunacak.TFF VE MHK YANLIŞ YAPTIsenelerdir en büyük problem hakemlerin yoğun baskı altında kalması. Bunun da en önemli nedeni;Çünkü medyada büyüklerin yazarları var. Kendi takımları lehine hata olunca pas geçiyorlar. Aleyhlerinde hata olunca da hakemi yerden yere vuruyorlar.İyice bunalan TFF ve MHK, yanlış da olsa VAR kayıtlarını açıklamak zorunda kaldı. Bu doğru değil.UEFA'nın da VAR kayıtlarının paylaşılmaması konusunda tavsiyesi var. Ama olay öyle bir noktaya gelip, öyle ağır eleştiriler yapılmaya başlandı ki; federasyon kayıtları açıklamak zorunda kaldı. Ama bu, örnek olursa işin içinden çıkılmaz. Daha çok maç var. Şu an derbiyi yönetecek hakem bulunamadı.Bu da yanlış. Çünkü FIFA kokartlı hakem Trabzonspor- F.Bahçe maçını yönetti, başka bir hakem atanması gerekir. Düşünülen isim Atilla Karaoğlan da bu olaylardan sonra devre dışı kalınca MHK zora girdi.DİNAMIT KOYDULAR!Karaoğlan'ın pozisyonunda VAR görevini yapmış, uyarmış ama Karaoğlan aynı fikirde olmamış.Hakemi çağırıyorlar ama ofsaytı tespit etmemişler. Diyorlar ki; "Olabilir." Adam soruyor "Nerede var? " diye. Gösterdikleri yerde ofsayt yok. Bir daha soruyor karar nedir diye. Kesin hükümle, "Ofsayt" diyorlar. Sağdan bakıyorsun, soldan bakıyorsun, yaptıkları yorumlara bakıyorsun bir türlü pozisyonlar ofsayta çıkmıyor.Çünkü VAR ofsayt dediği an uymak zorunda. O günkü VAR odası hem Süper Lig'in hem de hakemlik müessesinin dibine dinamit koydu. Bunun faturasını da MHK ile birlikte ödemeliler.