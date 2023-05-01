‘Okan Buruk kendini kaybetti’

Mücadelenin 28. dakikasında iki takım teknik ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş'in yardımcıları Bayram Bektaş ile Hakan Çalışkan'a sarı kart çıktı. Güneş bu olayı şöyle anlattı: "Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol, sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi.Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum."