Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri ‘Okan Buruk kendini kaybetti’
Giriş Tarihi: 1.5.2023

Okan Buruk kendini kaybetti’

‘Okan Buruk kendini kaybetti’
Mücadelenin 28. dakikasında iki takım teknik ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş'in yardımcıları Bayram Bektaş ile Hakan Çalışkan'a sarı kart çıktı. Güneş bu olayı şöyle anlattı: "Bir oyuncumuzun el hareketi vardı. Okan hoca da 4. hakeme neden sarı kart göstermediğini söyledi. Oyunda bazen kendini kaybedebiliyor. Oyuncularına haklı olarak sahip çıkacak. 'Sakin ol, sen de aynı hareketi yaptın' dedim. O da bana çizgiyi geçtiğimi söyledi. Ben de 'Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim' dedim. Anladım ki gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan. Severim. İşini iyi yapıyor. Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 Türk polis ve 1 yerel polis şehit oldu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs seçimleri mesajı: Meydanların dili zafer diyor
Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil bile isyan etti! CHP'nin ilkesiz siyasetine tepki: Asla unutturmayacağımız bir gün
SON DAKİKA | Başkent Millet Bahçesi'nde tarihi buluşma! Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi
Hollanda’da A Haber muhabirine çirkin saldırı!
7'li koalisyon ortağı İYİ Parti'de HDP istifası! "Her şeye he demem yok öyle bolluk"
Kantaron yağıyla gelen şifa
Demirkapı Tünelini Başkan Erdoğan hizmete açacak… Konya-Antalya arasını 2.5 saat oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Okan Buruk kendini kaybetti’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA