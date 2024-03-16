Okan Buruk sevinci

Sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Okan Buruk için şimdiden kolları sıvadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, haziran ayında yapılacak olan seçimde devam etmesi durumunda tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi.yeni teklifini Okan Buruk'a iletti.Görüşmenin olumlu geçtiği ve başarılı teknik adamla 2 yıllık kontrat konusunda anlaşma yapıldığı öğrenildi.Ancak Buruk'un, yönetimin değişmesi halinde, yurt dışından da gelebilecek önemli bir teklif karşısında açık kapı bıraktığı ve Avrupa macerasını denemek istediği ifade edildi.Geçen sezon, bu sene de tarihyazmaya devam ediyor. Ligde lider olanBuruk,Okan Buruk ayrıca Süper Lig'de 50galibiyete 62 maç sonundaulaşarak bunuen kısa süredebaşaran teknikadam ünvanınada sahip.