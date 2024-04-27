Okan Buruk: Tek benim rekorum değil

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanmalarının önemini vurgularken Muslera'ya da övgüler yağdırdı. Kırılan rekorudiyerek anlatan Buruk şunları söyledi:"Muslera da kendi rekorunu kırdı, kalesini gole en çok kapatan kaleci (17) olarak.Puan farkı 7 oldu. Tüm maçları kazanıp şampiyonluk istiyoruz. Ziyech büyük bir ayak. Kilidi açan oyuncuydu. Daha da iyisini yapacak, öyle bir oyuncu."