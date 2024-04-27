Okan Buruk: Tek benim rekorum değil

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kazanmalarının önemini vurgularken Muslera'ya da övgüler yağdırdı. Kırılan rekoru "Bu tek benim değil hepimizin rekoru"
diyerek anlatan Buruk şunları söyledi: "15 maçlık seri benim değil G.Saray'ın rekoru. Tek başıma yaptığım bir şey değil. Hep kazanmak zorundayız, büyük bir yarış içindeyiz."
HAKİM ZİYECH'E ÖVGÜ
"Muslera da kendi rekorunu kırdı, kalesini gole en çok kapatan kaleci (17) olarak. Gol yemediysek sebebi Muslera'dır.
Puan farkı 7 oldu. Tüm maçları kazanıp şampiyonluk istiyoruz. Ziyech büyük bir ayak. Kilidi açan oyuncuydu. Daha da iyisini yapacak, öyle bir oyuncu."