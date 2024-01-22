Okan Buruk’tan olay sözler

.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına teşekkür etti. İkinci yarıda final vuruşlarında etkili olduklarının altını çizen Buruk, şöyle devam etti: "İkinci yarıdaki performansımız sonlandırma anlamında çok iyiydi. Bu kez 5 golle yaptık. Önemli bir galibiyet Trabzon deplasmanında.Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon çok maç yaptık, temmuzdan beri oynuyoruz. Çok güvendiğimiz bir kadro ve oyuncular var. Zaha'nın, Kaan'ın performansı çok önemli.OKAN Buruk, Trabzonspor'a rakip olduğu son 3 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Mircea Lucescu'nun ardından bu eşleşmede üst üste 3 kez kazanan dördüncü G.Saraylı oldu.