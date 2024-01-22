Okan Buruk’tan olay sözler

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularına teşekkür etti. İkinci yarıda final vuruşlarında etkili olduklarının altını çizen Buruk, şöyle devam etti: "İkinci yarıdaki performansımız sonlandırma anlamında çok iyiydi. Bu kez 5 golle yaptık. Önemli bir galibiyet Trabzon deplasmanında. İkinci golden sonra maçı bitirmişolduk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon çok maç yaptık, temmuzdan beri oynuyoruz. Çok güvendiğimiz bir kadro ve oyuncular var. Zaha'nın, Kaan'ın performansı çok önemli. G.Saray taraftarıoyunculara sahip çıksın.Kenetlenelim, başka G.Sarayyok. Oyuncularımıza zarar vermekisteyenler var. Sabır gerekiyor,çok önemli bir kadro var."
DEVLERİN İZİNDEN GİDİYOR
OKAN Buruk, Trabzonspor'a rakip olduğu son 3 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrıldı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Mircea Lucescu'nun ardından bu eşleşmede üst üste 3 kez kazanan dördüncü G.Saraylı oldu.