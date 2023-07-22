Parayı değil Aslan’ı seçti!

G.Saray'ın son transferi Cedric Bakambu, çok değil bundan 21 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'la sezon başına 3.5 milyon Euro'yu bulanrakam karşılığında iki senelik sözleşme imzalamıştı. Ancak G.Saray'dan teklif gelince bu kazancın büyük bir bölümünden vazgeçti. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.