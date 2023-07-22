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Giriş Tarihi: 22.7.2023

Parayı değil Aslan’ı seçti!

Parayı değil Aslan’ı seçti!

G.Saray’ın yeni golcüsü senelik 2.7 milyon Euro ücretle Al Nasr’a gitmişken, 1.3 milyon Euro’ya G.Saray’a geldi

G.Saray'ın son transferi Cedric Bakambu, çok değil bundan 21 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'la sezon başına 3.5 milyon Euro'yu bulan (Garanti ücret 2.7, bonuslar 800 bin Euro) rakam karşılığında iki senelik sözleşme imzalamıştı. Ancak G.Saray'dan teklif gelince bu kazancın büyük bir bölümünden vazgeçti. 32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak. Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi G.Saray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.

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Parayı değil Aslan’ı seçti!
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