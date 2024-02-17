Pragmatik Buruk!

Süper Lig'de lider olan, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan Galatasaray, Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Çekya ekibi Sparta Prag karşısındasarı-kırmızılı takımın bu başarısında aslan payı Okan Buruk'un...Eksiklere rağmen akılcı çözümler bulan Buruk, saha kenarında panik yapmıyor ve oyuna müdahalelerle maçları çözüyor.başta olmak üzere birçok oyuncusunu farklı mevkide kullanan Galatasaray'ın hocası, üç kulvarda da iddiasını koruyan bir takım yarattıSezon başındaki alışma sürecini atlatmasının ardından Kerem Demirbay, G.Saray'ın en önemli silahlarından biri haline geldi. 'Dayı' lakabı takılan oyuncu, S.Prag ağlarını da sarsarken sosyal medyada taraftarın övgüler yağdırdığı isim oldu...RAMS Park'ta hem yenilen hem de üç kritik oyuncusunu kaybeden Sparta Prag'da moraller bozuk. Teknik direktör Brian Priske, takımın yıldızı'nin yokluğunun önemli olmadığını söylese de Çek basını büyük bir handikap yaşayacaklarına vurgu yaptı.Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların maç programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak. 30. haftanın merakla beklenen dev karşılaşması Trabzonspor-F.Bahçe ise 17 Mart Pazar günü 20.30'da gerçekleşecek. Öte yandan 30. hafta müsabakalarında Ramazan ayı nedeniyle saat düzenlemesine gidilerek günün son maçları 19.00'dan 20.30'a alındı.