Rekorlar altüst!

Üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'de 38 haftada 90 puanla
şampiyon olan Galatasaray, bu sezon 90 puana 33 maçta ulaştı.
Okan Buruk, 2.72 puan
ortalamasıyla, 14 maçlık galibiyet serisiyle en başarılı teknik direktör konumunda.
27 gol-10 asiste ulaşan İcardi, 34 kez tabelayı değiştirdiği İnter'deki en skorer dönemini geride bıraktı.
PSV ve Napoli'de 49'ar maçla sezonu bitiren Mertens, kalan 5 haftada oynarsa 50 maça ulaşacak.
Fernando Muslera ligde 16 maç gol yemedi,
rekorunu egale etti.
Abdülkerim 7. golünü Pendikspor'a atıp rekorunu geliştirdi.
15. golünü Pendik'e atan Kerem, G.Saray'daki 13 gollü sezonunu solladı.
Kaan Ayhan 43, Barış Alper 50. maçına çıkarak en çok oynadıkları sezona ulaştı.