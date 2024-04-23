Rekorlar altüst!

Üç puanlı sisteme geçilenşampiyon olan Galatasaray, bu sezon 90 puana 33 maçta ulaştı.Okan Buruk,ortalamasıyla, 14 maçlık galibiyet serisiyle en başarılı teknik direktör konumunda.27 gol-10 asiste ulaşan İcardi, 34 kez tabelayı değiştirdiği İnter'deki en skorer dönemini geride bıraktı.PSV ve Napoli'de 49'ar maçla sezonu bitiren Mertens, kalan 5 haftada oynarsa 50 maça ulaşacak.Fernando Muslera ligderekorunu egale etti.Abdülkerim 7. golünü Pendikspor'a atıp rekorunu geliştirdi.15. golünü Pendik'e atan Kerem,Kaan Ayhan 43, Barış Alper 50. maçına çıkarak en çok oynadıkları sezona ulaştı.