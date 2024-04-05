Rekor‘Saray’

Zirve yürüyüşünü sürdüren ve F.Bahçe'nin 2 puan önünde olan G.Saray, bu sezon istatistiklerde fark yaratıyor.İşte sarı-kırmızılı takımın enleri:Lig'de 31 haftada 84 puan toplayankırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı 16 lig maçını da kazandı.Buruk, iç sahadaki 19 maçlık seriyle eski hocasısezon 14 haftalık 3 puan serisi yakalayanSüper Lig'de 2 sezonda sahaya çıktığı 51. maçında 40. kez ağları havalandırdı ve bu maçlardaMuslera, Hatayspor karşısında Galatasaray kariyerindeki 500. maçına çıkarak kulüp tarihine geçti.ara transferdeve Türk futbol tarihininen yüksek oyuncu satışı gerçekleşmiş oldu.G.Saray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, paylaşımda "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı hesaplar kurulu", "Bu takım bu sene söke söke şampiyon olacak" pankartlarına yer verdi.SEZON sonu yaklaşırken bir yandan da transfer haberleri dış basında artmaya başladı. İngiliz basını,Haberde ayrıca, 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez'e, Napoli'nin ardından Newcastle'ın da talip olduğu ifade edildi.