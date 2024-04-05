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Giriş Tarihi: 5.4.2024

Rekor‘Saray’

MEHMET ÖZCAN
Rekor‘Saray’

Okan Buruk, iç sahada kazanma rekorunu kırarken ligdeki 2.70’lik puan ortalaması göz kamaştırıyor. 12 maçlık galibiyet serisi moralleri yükseltirken Muslera ve İcardi gibi yıldızlar kariyerlerinin en iyi dönemini geçiriyor

Zirve yürüyüşünü sürdüren ve F.Bahçe'nin 2 puan önünde olan G.Saray, bu sezon istatistiklerde fark yaratıyor.
İşte sarı-kırmızılı takımın enleri:
1- SÜPER Lig'de 31 haftada 84 puan toplayan Galatasaray'ın puan ortalaması 2.70. Şampiyon takımlardan henüz bu ortalamaya yaklaşan olmadı.
2- SARI-kırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı 16 lig maçını da kazandı.
3- OKAN Buruk, iç sahadaki 19 maçlık seriyle eski hocası Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık rekoru kırdı.
4- GEÇEN sezon 14 haftalık 3 puan serisi yakalayan Galatasaray, bu yıl da 12 maç üst üste galip geldi.
5- İCARDİ, Süper Lig'de 2 sezonda sahaya çıktığı 51. maçında 40. kez ağları havalandırdı ve bu maçlarda 15 asist yaparak toplamda 55 gole etki etti.
6- FERNANDO Muslera, Hatayspor karşısında Galatasaray kariyerindeki 500. maçına çıkarak kulüp tarihine geçti.
7- BOEY ara transferde 30 milyon Euro'ya B.Münih'e gitti ve Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı gerçekleşmiş oldu.

SERT ÇIKIŞ!
G.Saray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, paylaşımda "Türk futboluna yakışmıyorsunuz", "Masabaşı hesaplar kurulu", "Bu takım bu sene söke söke şampiyon olacak" pankartlarına yer verdi.

NDİDİ İÇİN MESAİ BAŞLADI
SEZON sonu yaklaşırken bir yandan da transfer haberleri dış basında artmaya başladı. İngiliz basını, G.Saray'ın, Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki orta saha Wilfred Ndidi ile temas kurduğunu ve imza parası ile bu transferi bitirmeye yakın olduğunu yazdı. Haberde ayrıca, 9.5 milyon Euro'ya Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez'e, Napoli'nin ardından Newcastle'ın da talip olduğu ifade edildi.
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Rekor‘Saray’
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