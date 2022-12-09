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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Ronaldo’dan kurtulamıyorum

Ronaldo’dan kurtulamıyorum

Galatasaray Başkanı Özbek, ‘Portekizli yıldızı alır mısınız?’ sorularına isyan etti

Sarı-kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Başkan burada da 'Ronaldo' sorularından kurtulamadı. Bir öğrencinin, "Ronaldo'yu Dünya Kupası'ndan sonra getirecek misiniz yoksa dinlenmesi için zaman verecek misiniz?" sorusuna "Sen nasıl istiyorsun?" yanıtını verdi ardından da gülerek "Yarın Florya'da" dedi. Özbek sonrasında ise "Her gören Ronaldo'yu soruyor, Ronaldo'dan kurtulamadım" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE'NİN BAŞKENTİ G.SARAY!
Özbek'in açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları ise şöyle: Yurt dışında Türkiye'nin başkenti neresidir anketine %36 Ankara, %26 İstanbul, %19 Galatasaray çıkmış. Galatasaray böyle bir marka. Güçlü bir aile olmak için bütünleşmeye ihtiyacımız var. G.Saray, ticari terminolojide 'borca batık' kulüp durumunda.

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