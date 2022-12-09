Ronaldo’dan kurtulamıyorum

Sarı-kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek,öğrencilerle buluştu. Başkan burada da 'Ronaldo' sorularından kurtulamadı. Bir öğrencinin,sorusunayanıtını verdi ardından da gülerekdedi. Özbek sonrasında iseyorumunu yaptı.Özbek'in açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları ise şöyle:Galatasaray böyle bir marka. Güçlü bir aile olmak için bütünleşmeye ihtiyacımız var.