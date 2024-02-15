Sabah Spor ne dediyse o

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alatasaray Kulübü, Eryaman Stadı'nın zemininin kötü olması nedeniyle pazar günkü Ankaragücü maçının başka bir sahaya alınması için başvuruda bulunmuştu. Zeminde önceki gün incelemede bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün müsabakanın Eryaman Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Gençlerbirliği-Bandırmaspor maçının ise başka bir statta yapılacağı duyuruldu.
Denetimlerin ve yaptırımların artarak süreceğini ifade eden TFF; Ankaragücü, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'a
ait statların zemin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağını da bildirerek uyarıda bulundu.