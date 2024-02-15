Sabah Spor ne dediyse o

alatasaray Kulübü, Eryaman Stadı'nın zemininin kötü olması nedeniyle pazar günkü Ankaragücü maçının başka bir sahaya alınması için başvuruda bulunmuştu.Denetimlerin ve yaptırımların artarak süreceğini ifade edenait statların zemin bakımlarının hızlandırılması, aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağını da bildirerek uyarıda bulundu.