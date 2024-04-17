Sahaların hakimi

Ara transfer döneminde ayrılması gündeme gelen Ziyech'in takımda kalmasının perde arkası aralandı. Sezonun ilk yarısı ödemelerde yaşanan aksaklığa tepki gösteren Ziyech, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'ya gitmemişti. Boey sonrası finansal açıdan rahatlayan yönetim, ödemeleri aksatmadı vediyen 31 yaşındaki futbolcu beklenen patlamayı yaptı.Buruk'un, hasta olmasına rağmen Alanya'da takımı yalnız bırakmadığı ortaya çıktı.başarılı hoca, buna rağmen saha kenarında enerjisinden bir şey kaybetmedi. Sarıkırmızılı takımla galibiyet rekorları kıran Okan Buruk, taraftarına göre bu sezonun gerçek yıldızı.