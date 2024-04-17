Sahaların hakimi

Ara transfer döneminde ayrılması gündeme gelen Ziyech'in takımda kalmasının perde arkası aralandı. Sezonun ilk yarısı ödemelerde yaşanan aksaklığa tepki gösteren Ziyech, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa'ya gitmemişti. Boey sonrası finansal açıdan rahatlayan yönetim, ödemeleri aksatmadı ve "Kendimi taraftara sevdireceğim"
diyen 31 yaşındaki futbolcu beklenen patlamayı yaptı. Kasımpaşa ve Alanya deplasmanlarına damgasını vuran Faslı sağ kanat, diz sakatlığı yaşamazsa sözleşmedeki opsiyon devreye girecek.
GRİP DE DURDURAMADI
OKAN
Buruk'un, hasta olmasına rağmen Alanya'da takımı yalnız bırakmadığı ortaya çıktı. Gribal enfeksiyon geçiren
başarılı hoca, buna rağmen saha kenarında enerjisinden bir şey kaybetmedi. Sarıkırmızılı takımla galibiyet rekorları kıran Okan Buruk, taraftarına göre bu sezonun gerçek yıldızı.