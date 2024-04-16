Şampiyonluğa 4x4’lük yürüyüş

SARI-KIRMIZILILARIN SÜPER LİG'DEKİ GALİBİYET SERİSİ 13 MAÇA YÜKSELDİ
5. VİTESTE GİDİYOR
Bu sezon Aslan'ın jokeri olarak öne çıkan Barış Alper Yılmaz dün skorerliğini de konuşturdu. İkinci yarıda sol kanada geçen milli oyuncu birbirinin kopyası 2 gol atarken toplamda ise ligde 5 gole ulaştı. Barış Alper kariyerinde ligde en çok gol attığı dönemi yaşıyor.
İCARDİ'DEN ÇOK ÇEKTİLER!
İCARDİ
, tutuk oynadığı maçta gol atmayı ihmal etmedi. Tangocu dün de ağları bularak son 6 lig maçında 6 gol-1 asiste ulaşırken yine Alanya'yı boş geçmedi. 31 yaşındaki hücumcu, Akdeniz ekibine karşı son 4 lig maçında da ağları havalandırırken
kariyerinde Fiorentina, Empoli ve Juventus'un ardından 4 maçta da Alanya'yı gol attığı takımlar arasına ekledi.
'GOL KRALLIĞINI İSTERİM'
MAURO
İcardi, sakatlığının devam ettiğini ancak elinden geleni yaptığını söyledi. Arjantinli yıldız şunları söyledi: "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama sezonun başından beri yüzde yüz sağlıklı değilim. Elimden geldiğince takım için sahada olmaya çalıştım.
Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik."
6 SEZON SONRA ÇİFTE ZAFER
ASLAN, 6 sezon sonra Alanyaspor'u iki lig maçında da mağlup etti. Ligin ilk yarısındaki müsabakayı 4-0 kazanan Cimbom, dün de güldü. Sarıkırmızılılar en son 2017-18 sezonunda Alanya'ya karşı çift galibiyet almıştı.