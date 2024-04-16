Şampiyonluğa 4x4’lük yürüyüş

SARI-KIRMIZILILARIN SÜPER LİG'DEKİ GALİBİYET SERİSİ 13 MAÇA YÜKSELDİBu sezon Aslan'ın jokeri olarak öne çıkan Barış Alper Yılmaz dün skorerliğini de konuşturdu. İkinci yarıda sol kanada geçen milli oyuncu birbirinin kopyası 2 gol atarken toplamda ise ligde 5 gole ulaştı., tutuk oynadığı maçta gol atmayı ihmal etmedi. Tangocu dün de ağları bularak son 6 lig maçında 6 gol-1 asiste ulaşırken yine Alanya'yı boş geçmedi. 31 yaşındaki hücumcu,kariyerinde Fiorentina, Empoli ve Juventus'un ardından 4 maçta da Alanya'yı gol attığı takımlar arasına ekledi.İcardi, sakatlığının devam ettiğini ancak elinden geleni yaptığını söyledi. Arjantinli yıldız şunları söyledi: "En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama sezonun başından beri yüzde yüz sağlıklı değilim.Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik."ASLAN, 6 sezon sonra Alanyaspor'u iki lig maçında da mağlup etti. Ligin ilk yarısındaki müsabakayı 4-0 kazanan Cimbom, dün de güldü. Sarıkırmızılılar en son 2017-18 sezonunda Alanya'ya karşı çift galibiyet almıştı.