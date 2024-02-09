Şampiyonluk bekleniyor

Ara transferde Sacha Boey ve Cedric Bakambu'yu satan, Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray; bir haftada 3 oyuncunun boşluğunu doldurdu. Serge Aurier ve Carlos Vinicius'un ardından Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarıkırmızılılar, alternatifli kadroya sahip oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bek ve sol bek transferleriyle nefes aldı.Süper Lig'de geçerli +3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de Kerem Demirbay tamamlayacak. Başarılı teknik adam Buruk, son dönemin formda ismi Barış Alper'den de vazgeçmeyi düşünmüyor.