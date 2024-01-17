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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Şampiyonluk emekli ikramiyesi değil!

ÇAĞDAŞ HALICI
Şampiyonluk emekli ikramiyesi değil!

"Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Sempatik gelebilirler. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler." "G.Saray, organize kötülükle karşı karşıya. Başka başkanlar gibi rüzgâra göre yelken açmam. Bir gün 'Masaya oturmam' diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun."

G.Saray Başkanı Dursun Özbek dün yapılan sponsorluk toplantısında soruları yanıtlarken, F.Bahçe'ye ağır mesajlar verdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Ali Koç'un dediği "Ben buradayken F.Bahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerini şöyle yanıtladı:

KOÇ'A: BIRAK ARTIK
"Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir! Türk futbolunda emekli olmak isteyenler size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler."

ORGANIZE OLMUŞLAR
"Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak."




ARTIK ŞAŞIRMIYORUZ
"Bizi durdurmak için yaptıklarını görüyoruz ve şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece beyhude çalışmalardır. Ben bazı kulüp başkanları gibi rüzgâra göre yelken açmam. Bizim kıblemiz bellidir. Gerektiğinde herkese gerektiği gibi konuşmasını bilirim."

SORUNUN CEVABINI ALİ KOÇ VERSİN!
"Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Bir gün 'Masaya oturmam' diyorsun, bir gün 'Yayına çıkalım' diyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak. Bu kadar net.."

ÖDEMELERİ YAPTIK, ENERJİYİ TOPLADIK
"Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasına göre borcumuzun ödenmesi için gelirlerin %50'sini TBB'ye vermek, kalan %50 ile kulübü yönetmek zorundayız. G.Saray'ın bu yürüyüşe devam etmesi için gereken fonun 2 katı kadar gelir yaratmak zorundayız. Sezon sonuna doğru yaklaşık 50 milyon Euro'ya ulaşacak sponsorluk gelirlerimiz var. Aralık ayı sonunda tüm ödemelerimizi yapmış, şampiyonluk için gereken enerjiyi de toplamış durumdayız."

FORMAYA YENİ SPONSOR
G.Saray ile tekstil firması Yünsa arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sezon sonuna kadar geçerli olacak iş birliği ile birlikte futbol takımı formasının sağ kolunda firmanın logosu yer alacak. Dün yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz katıldı.

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Şampiyonluk emekli ikramiyesi değil!
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