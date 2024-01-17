Şampiyonluk emekli ikramiyesi değil!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek dün yapılan sponsorluk toplantısında soruları yanıtlarken, F.Bahçe'ye ağır mesajlar verdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Ali Koç'un dediğisözlerini şöyle yanıtladı:"Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir!Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler.""Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz.Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak.""Bizi durdurmak için yaptıklarını görüyoruz ve şaşırmıyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece beyhude çalışmalardır. Ben bazı kulüp başkanları gibi rüzgâra göre yelken açmam."Biz haktan ve adaletten yanayız. Şimdi ne değişti? Bu sorunun muhatabı Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Bir gündiyorsun, bir gündiyorsun. Cevabı sayın başkanın vermesi daha doğru olacak. Bu kadar net..""Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasına göre borcumuzun ödenmesi için gelirlerin %50'sini TBB'ye vermek, kalan %50 ile kulübü yönetmek zorundayız. G.Saray'ın bu yürüyüşe devam etmesi için gereken fonun 2 katı kadar gelir yaratmak zorundayız. Sezon sonuna doğru yaklaşık 50 milyon Euro'ya ulaşacak sponsorluk gelirlerimiz var. Aralık ayı sonunda tüm ödemelerimizi yapmış, şampiyonluk için gereken enerjiyi de toplamış durumdayız."G.Saray ile tekstil firması Yünsa arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sezon sonuna kadar geçerli olacak iş birliği ile birlikte futbol takımı formasının sağ kolunda firmanın logosu yer alacak. Dün yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz katıldı.