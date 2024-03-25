Savunma değişiyor

Galatasaray, üç kulvarda oynadığı son 6 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapadı. Derbide Beşiktaş'a geçit vermeyen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da Sparta Prag'dan, Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ten ve ligde Kasımpaşa'dan basit goller yedi.Berkan yerine stopere geçecek isim henüz netleşmedi.