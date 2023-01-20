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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Seferovic giderse ilk aday Fofana

Seferovic giderse ilk aday Fofana

Aslan, İsviçreli oyuncu ile yollarını ayırırsa transferde rotayı 20’lik yıldız adayına çevirecek

Kadrosunda 3 forvete sahip Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da rotasyona girdi ve son seçenek Haris Seferovic'in forma şansı kalmadı. Seferovic'e kulüp arayan sarı-kırmızılı yönetim, İsviçreli golcünün ayrılması halinde hücum hattına takviye yapacak. Chelsea'nin Molde'den transfer ettiği 20 yaşındaki yıldız adayı David Fofana listenin ilk sırasında. İngiliz ekibi ve genç oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık Galatasaray formülüne sıcak bakıyor. Fofana için Seferovic'in durumunun netleşmesi bekleniyor.

FOFANA KIMDIR?
Yaş: 20 Boy: 1.81
Mevki: Santrfor
Ülke: Fildişi
Kontrat:
30 Haziran 2029
Piyasa değeri:
7 milyon Euro

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Seferovic giderse ilk aday Fofana
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