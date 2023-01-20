Seferovic giderse ilk aday Fofana

Aslan, İsviçreli oyuncu ile yollarını ayırırsa transferde rotayı 20’lik yıldız adayına çevirecek
Kadrosunda 3 forvete sahip Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da rotasyona girdi ve son seçenek Haris Seferovic'in forma şansı kalmadı. Seferovic'e kulüp arayansarı-kırmızılı yönetim,İsviçreli golcününayrılması halindehücum hattına takviye yapacak. Chelsea'nin Molde'den transfer ettiği 20 yaşındaki yıldız adayı David Fofana listenin ilk sırasında. İngiliz ekibi ve genç oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık Galatasaray formülüne sıcak bakıyor. Fofanaiçin Seferovic'indurumunun netleşmesibekleniyor.
FOFANA KIMDIR?
Yaş: 20 Boy: 1.81
Mevki: Santrfor
Ülke: Fildişi
Kontrat:
30 Haziran 2029
Piyasa değeri:
7 milyon Euro