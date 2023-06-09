Şenol hoca arayıp tebrik etti

"Şampiyonluktan dolayı tüm takımlar tebrik etti. İki kişi hariç, Ali Koç ve Ahmet Nur Çebi… Fakat Şenol (Güneş) Hoca arayıp kutladı. Eşimin arkadaşı olan Berna Çebi de (Ahmet Nur Çebi'nin eşi) eşimi aramış..." "Ben bir tek A.Gücü maçında stres yaşadım. Fenerbahçe maçlarına alıştık artık. Hem Kadıköy'de hem de stadımızda yeniyoruz. Açıkçası bir endişem yoktu, çok rahattım. Ama Ankara'da beni çok stres basti..." "Erden Timur'u o göreve ben getirdim. Çok çalışkan. Ben babası yaşındayım. Saygılı biri. Elimi öpmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu ilişkiyi nasıl koparırız sevdasındaydılar ama başaramadılar."
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yaptığımız sohbete bugün de devam ediyoruz. Sayın Başkan ile Aslantepe'de 1.5 saat geçirdik çarşamba sabahı... Çok keyifli ve mutluydu doğal olarak. Bakalım bugün neler var başkanın SABAH SPOR'a söyleyeceği..
VÜCUT KİMYAM BOZULDU
Şampiyon oldunuz ve 'ohbee' dediniz mi? O gece nelerhissettiniz? Diğer şampiyonluklaragöre nasıldı bu tat?2015 döneminde başkanyardımcısıydım ama bu şampiyonlukbaşka bir şeydi. Bu,çok zorlu bir dönemden sonrageldi. Vücut kimyam bozuldu.Rahatlamış olmam gerekirdi,tüm sezon boyunca yaşananlarınbirikimi vücut kimyasınıbozuyor. Genel olarakstresli maçlar oynadık. AncakAnkaragücü maçı sonrası başkabir boyut kazandı... İnsanlarrahatlamıştır diyor ama vücutbaşka bir boyuta geçiyor.
F.BAHÇE'Yİ YENMEYE ALIŞTIK ZATEN
Şampiyonlukta en unutamadığınızan ya da anlar varmı? Bizimle paylaşır mısınız?İlk maç Antalyaspor maçı (1-0). O galibiyet çok hoşuma gitti.Son dakikalarda Gomis'in attığıgol. İkincisi Ankaragücü maçı.Fenerbahçe'yi yenmeye alıştıkzaten. O yüzden rahattım. Ankaragücümaçı çok iyiydi. Yüzdünyüzdün kuyruğuna getirdin.İstenmeyen bir sonuç haleti ruhiye'yideğiştirebilirdi. Açıkçasıçok stres yaşadım. Şampiyonluk primi olacakmı? Rakam nedir?Olacak ama miktar konusundabir vaatte bulunmadık.
STAT İSMİ DEĞİŞECEK
Stadın adı değişecek mi?Bir görüşme var mı?Olacak. Çok sıcak gelişmelerve görüşmeler var. Yabancıbir firma ile görüşüyoruz. İnşallahiyi sonuçlanacak.
HERKESİ TÜZÜKDEĞİŞİKLİĞİNE BEKLIYORUZ
Eski tüzük, dernekler kanuna göre hazırlanmıştı. Yeni yasa ile önemli kurallar değişti. Buna uyum sağlamak adına şunlar yapılacak:
YÖNETİMLER idari ve mali yönden ayrı ayrı ibra yapılıyordu.
Yönetimler mali yönden ibra ediliyor, idari yönden ibra edilmiyor ve mahkeme kapısı açık bırakılıyordu.
Şimdi idari ve mali ibra birlikte yapılacak ve bu kaos önlenmiş olacak
ESKİ tüzükte başkanlık süreci 3 yıldı. Yönetimler 3 yılı doldurmakta zorlanıyorlardı. Ve yıpranıyorlardı. Artık yönetimler yeni tüzükle 2 yıllığına göreve gelecek.
DİĞER bir konu da şu: Eski tüzüğe göre amatör ve profesyonel şubeler mali yıl olarak ayrı tarihlerde değerlendiriliyor. Yeni yasa ile finansal tabloları eşitlemek ve konsolide olarak eşitlik sağlamak açısından ortak bir tarih belirlendi.
1 HAZİRAN - 31 Mayıs tarihleri arasında hem amatör hem de profesyonel şubeler finansal olarak değerlendirilecek.
DEV RÖPORTAJIN İLKBÖLÜMÜNDE NELER VARDI?
İCARDİ için çalışmalar devam ediyor. 24 saat mesai harcıyoruz. Sponsor görüşmeleri de yaptık. Bize destek olacaklar.. İnşallah bu iş bitecek.. RASHİCA için görüşmeler iyi gidiyor. Bonservisini büyük ihtimalle alacağız. HAZİRAN ayında kulübün tam 13 milyon Euro (327 milyon TL) ödemesi var. Bu rakam için hazırlıkları yaptık. OKAN Hoca'ya yeni sözleşme yapacağız. Rakamıyla ilgili iyileştirme olacak. BEŞ futbolcuya teklif var. Ama ben kimseyi satmak istemiyorum. Gitmek isteyen olursa yardım ederiz.
ÇEBİ'NİN EŞİ, EŞİMİ ARAMIŞ!
Beşiktaş, federasyonunkararı (Hatay-G.Antep) ilgiliçok sert. UEFA'ya da gitti. Bukonuda neler söylersiniz...
Biz depremden bir süresonra toplantı yaptık. Bu görüşlerpaylaşıldı. Kulüpler BirliğiVakfı'nda görüşüldü. Geçmiştekiuygulamanın aynısınıyapmak gerek. Depremdensonra onu yapalım bunu yapalımfırsatçılık gibi oldu, hoş olmadı. Beşiktaş ve Fenerbahçekulüpleri sizi şampiyonluktansonra tebrik etti mi? Aradılarmı, mesaj attılar mı?
Hayır. İki başkan (Ali Koç,Ahmet Nur Çebi) beni tebriketmedi, diğer başkanlar etti.Şenol Hoca arayıp tebrik ettiama. Ahmet Başkan'ın eşi (BernaÇebi) eşimi (Mesude Özbek)arayıp tebrik etmiş. Arkadaşlarzaten. Ama Ahmet (Çebi) tebriketmedi. Maç oynamışım,kırmızı kart görmüşüm, cefasınıçekmişim. Aldığım puanıniye sileyim, ben aldım sen almadın.Bu nasıl bir tartışma.
ERDEN İLE ARAMI NE YAPSALAR BOZAMADILAR
Erden Timur elinizi iki kez öptü. Çokhoş bir andı. Bir uçakta bir de şampiyonlukkutlamalarında? Yol arkadaşınız ErdenBey için neler söylersiniz?
Erden Timur oğlum yaşında, ben de babasıyaşındayım. Elimi öpmesi normal. Başarıyüzdesi ve şampiyonluktaki etkisi çok yüksek.Öyle olacağını bileceğim için de onuSportif A.Ş'ye atadım. Başarısını gördükçedaha da keyifleniyorum. Seçimde beraberçalıştık. Bu ilişkiyi nasıl koparırızsevdasındaydılar ama başaramadılar.Gece 2'de telefonum çalıyor, ErdenTimur arıyor... 'Başkanım şu futbolcuyuşöyle, bu futbolcuyu böyle yapsak' diye konuşuyoruz.Erden Timur'la birlikte sırt sırtaverdik, sıkı bir çalışma içinde olduk. Bir gün Galatasaray Kulübü'ne başkanolmak istiyor mu Erden Bey?
Olmak istemeyen var mı? 15 bin üyemiz var,hepsi başkan olmak istiyordur. (gülüyor)
BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLİYORUZ
TFF'nin 8+3 kararı içinize sindi mi?Mutlu musunuz?
Sayın Büyükekşi'ye de söyledim. KulüplerBirliği vasıtasıyla kamuoyu yoklaması yapıyor.Biz Avrupa'da mücadele ediyorsak bize yasakolmamalı. Anadolu takımları bile 'alternatifimizçok Avrupa'dan oyuncu alırken' diyor. Bunu 3-4kez sordu, yazılı da istedi ama uygulamadı.Kendisine de dedim. Madem uygulamayacaksınızniye bize sordunuz. Sen başkansın,inisiyatif sende ama bize sormandakimaksat ne? Bize sorup bildiğiniyapıyorsan olmaz. Peki yakında TFF seçimi var.Kendisini destekliyor musunuz?
Kendisi aday oldu, biz desteklemekararı aldık. DestekleyeceğizMehmet Beyi.