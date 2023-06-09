Şenol hoca arayıp tebrik etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yaptığımız sohbete bugün de devam ediyoruz. Sayın Başkan ile Aslantepe'de 1.5 saat geçirdik çarşamba sabahı... Çok keyifli ve mutluydu doğal olarak. Bakalım bugün neler var başkanına söyleyeceği..2015 döneminde başkanyardımcısıydım ama bu şampiyonlukbaşka bir şeydi. Bu,çok zorlu bir dönemden sonrageldi.tüm sezon boyunca yaşananlarınbirikimi vücut kimyasınıbozuyor. Genel olarakstresli maçlar oynadık. AncakAnkaragücü maçı sonrası başkabir boyut kazandı... İnsanlarrahatlamıştır diyor ama vücutbaşka bir boyuta geçiyor.İlk maç Antalyaspor maçı). O galibiyet çok hoşuma gitti.Son dakikalarda Gomis'in attığıgol. İkincisi Ankaragücü maçı.Fenerbahçe'yi yenmeye alıştıkzaten. O yüzden rahattım. Ankaragücümaçı çok iyiydi.Olacak ama miktar konusundabir vaatte bulunmadık.Olacak. Çok sıcak gelişmelerve görüşmeler var. Yabancıbir firma ile görüşüyoruz.Eski tüzük, dernekler kanuna göre hazırlanmıştı. Yeni yasa ile önemli kurallar değişti. Buna uyum sağlamak adına şunlar yapılacak:YÖNETİMLER idari ve mali yönden ayrı ayrı ibra yapılıyordu.Yönetimler mali yönden ibra ediliyor, idari yönden ibra edilmiyor ve mahkeme kapısı açık bırakılıyordu.Şimdi idari ve mali ibra birlikte yapılacak ve bu kaos önlenmiş olacakESKİ tüzükte başkanlık süreci 3 yıldı. Yönetimler 3 yılı doldurmakta zorlanıyorlardı. Ve yıpranıyorlardı. Artık yönetimler yeni tüzükle 2 yıllığına göreve gelecek.DİĞER bir konu da şu: Eski tüzüğe göre amatör ve profesyonel şubeler mali yıl olarak ayrı tarihlerde değerlendiriliyor. Yeni yasa ile finansal tabloları eşitlemek ve konsolide olarak eşitlik sağlamak açısından ortak bir tarih belirlendi.1 HAZİRAN - 31 Mayıs tarihleri arasında hem amatör hem de profesyonel şubeler finansal olarak değerlendirilecek.için çalışmalar devam ediyor. 24 saat mesai harcıyoruz. Sponsor görüşmeleri de yaptık. Bize destek olacaklar.. İnşallah bu iş bitecek..için görüşmeler iyi gidiyor. Bonservisini büyük ihtimalle alacağız.ayında kulübün tam 13 milyon Euroödemesi var. Bu rakam için hazırlıkları yaptık.Hoca'ya yeni sözleşme yapacağız. Rakamıyla ilgili iyileştirme olacak.futbolcuya teklif var. Ama ben kimseyi satmak istemiyorum. Gitmek isteyen olursa yardım ederiz.Biz depremden bir süresonra toplantı yaptık. Bu görüşlerpaylaşıldı. Kulüpler BirliğiVakfı'nda görüşüldü. Geçmiştekiuygulamanın aynısınıyapmak gerek. Depremdensonra onu yapalım bunu yapalımfırsatçılık gibi oldu, hoş olmadı.Hayır. İki başkanbeni tebriketmedi, diğer başkanlar etti.Şenol Hoca arayıp tebrik ettiama. Ahmet Başkan'ın eşi (BernaÇebi) eşimi (Mesude Özbek)arayıp tebrik etmiş. Arkadaşlarzaten. Ama Ahmet (Çebi) tebriketmedi. Maç oynamışım,kırmızı kart görmüşüm, cefasınıçekmişim.ben aldım sen almadın.Bu nasıl bir tartışma.Erden Timur oğlum yaşında, ben de babasıyaşındayım.Başarısını gördükçedaha da keyifleniyorum. Seçimde beraberçalıştık. Bu ilişkiyi nasıl koparırızsevdasındaydılar ama başaramadılar.Gece 2'de telefonum çalıyor, ErdenTimur arıyor...Olmak istemeyen var mı? 15 bin üyemiz var,hepsi başkan olmak istiyordur.Sayın Büyükekşi'ye de söyledim. KulüplerBirliği vasıtasıyla kamuoyu yoklaması yapıyor.Biz Avrupa'da mücadele ediyorsak bize yasakolmamalı. Anadolu takımları bile 'alternatifimizçok Avrupa'dan oyuncu alırken' diyor. Bunu 3-4kez sordu, yazılı da istedi ama uygulamadı.Kendisine de dedim. Madem uygulamayacaksınızniye bize sordunuz. Sen başkansın,inisiyatif sende ama bize sormandakimaksat ne? Bize sorup bildiğiniyapıyorsan olmaz.Kendisi aday oldu, biz desteklemekararı aldık. DestekleyeceğizMehmet Beyi.