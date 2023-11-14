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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Sihir bozuldu

BERKAY TURAN
Sihir bozuldu

Sol kanatta fırtına gibi esen Kerem Aktürkoğlu, ortaya geçince Harry Potter sevincini unuttu

Galatasaray'ın skora katkı veren en önemli isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu 8 maçtır suskun. Süper Lig'in ilk 4 haftasında 3 gol, 3 asistle oynayan 25 yaşındaki oyuncunun performans düşüklüğünün arka planında Zaha'nın sol kanatta forma giymesi büyük rol oynuyor. Tüm kulvarlarda 22 maçta 1735 dakika süre alan yetenekli futbolcu, sol kanatta çıktığı 14 müsabakada 4 gol-7 asist ile yıldızlaşırken, forvet arkasında mücadele ettiği 8 karşılaşmada ise sadece 1 kez fileleri havalandırarak vasatı aşamadı.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ
Münih-Adana-Mersin hattında yıpranan Galatasaray, cumartesi gecesi İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılı takım, aralık sonuna kadar oynayacağı 8 maçın sadece 2'sinde (Kopenhag ve Sivas) İstanbul dışına çıkacak.

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