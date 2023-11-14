Sihir bozuldu

Galatasaray'ın skora katkı veren en önemli isimlerinden biri olan KeremAktürkoğlu 8 maçtırsuskun. Süper Lig'in ilk 4 haftasında3 gol, 3 asistle oynayan 25 yaşındaki oyuncunun performans düşüklüğünün arka planında Zaha'nın sol kanatta forma giymesi büyük rol oynuyor. Tüm kulvarlarda 22 maçta 1735 dakika süre alan yetenekli futbolcu, sol kanatta çıktığı 14müsabakada 4 gol-7 asist ile yıldızlaşırken,forvet arkasında mücadele ettiği8 karşılaşmada ise sadece 1 kez fileleri havalandırarak vasatı aşamadı.
İSTANBUL'A DÖNÜŞ
Münih-Adana-Mersin hattında yıpranan Galatasaray, cumartesi gecesi İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılı takım, aralık sonuna kadar oynayacağı 8 maçın sadece 2'sinde (Kopenhag ve Sivas) İstanbul dışına çıkacak.