Şimdi benim zamanım

G.Saray'ın sol beki Derrick Köhn, Antalya kampında soruları yanıtladı. Takımdaki herkesi çok sevdiğini söyleyen Alman oyuncu,Herkes özel. Drogba, Sneijder gibi büyük oyuncuların oynadığı büyük bir takım burası. O zamanlar izliyordum,Okan Buruk fark yaratan bir teknik direktör. Hem saha içerisinde hem saha dışında ona sorular sorabiliyorum.Takım arkadaşlarımın hoşuna gitti.diye konuştu.