Şimdi benim zamanım

G.Saray'ın sol beki Derrick Köhn, Antalya kampında soruları yanıtladı. Takımdaki herkesi çok sevdiğini söyleyen Alman oyuncu, "Çok büyük isimler var. Mertens, Zaha, İcardi...
Herkes özel. Drogba, Sneijder gibi büyük oyuncuların oynadığı büyük bir takım burası. O zamanlar izliyordum, şimdi de benim zamanım.
Okan Buruk fark yaratan bir teknik direktör. Hem saha içerisinde hem saha dışında ona sorular sorabiliyorum. Gol sevincim çok özel.
Takım arkadaşlarımın hoşuna gitti. Gol atıp, asist yapmaya çalışacağım"
diye konuştu.