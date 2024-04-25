Şimdi moda Galatasaray

Galatasaray, şampiyonluk için haftaları sayıyor… Fenerbahçe'nin Sivas'ta yaşadığı beraberliğin ardından kalan 5 haftaya 4 puan önde giren sarı-kırmızılılar, ortaya koydukları başarı ile piyasa değerini artırdı. 2021 yazında 18 milyon TL ödenerek Keçiörengücü'nden transfer edilenYönetim, EURO- 2024'te boy gösterecek Barış Alper'e 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.Sözleşmesindeserbest kalma maddesi25 milyon Euro yazanBir diğer stoperOyuncularını üst seviyeyeçıkaran teknik direktör Okan Burukda piyasa yaptı. Napoli ve Laziogibi bu sezon içinde teknik direktördeğişikliği yaşayan3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuk oldu. Bu sezon 50 resme maçta 6 gol-9 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki sağ kanat takımın enlerini seçti.