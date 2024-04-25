Şimdi moda Galatasaray

Galatasaray, şampiyonluk için haftaları sayıyor… Fenerbahçe'nin Sivas'ta yaşadığı beraberliğin ardından kalan 5 haftaya 4 puan önde giren sarı-kırmızılılar, ortaya koydukları başarı ile piyasa değerini artırdı. 2021 yazında 18 milyon TL ödenerek Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ı İtalyan ve Alman kulüplerinin ardından İngiltere'den Aston Villa listesine aldı.
Yönetim, EURO- 2024'te boy gösterecek Barış Alper'e 20 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor.
NAPOLİ VE LAZİO, TAKİBE GEÇTİ
Napoli cephesi, stoperlerden Davinson Sanchez'in peşinde.
Sözleşmesinde
serbest kalma maddesi
25 milyon Euro yazan Victor Nelsson'a da Avrupa'dan teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bir diğer stoper Abdülkerim Bardakcı'ya ise Suudi Arabistan'dan ilgi söz konusu.
Oyuncularını üst seviyeye
çıkaran teknik direktör Okan Buruk
da piyasa yaptı. Napoli ve Lazio
gibi bu sezon içinde teknik direktör
değişikliği yaşayan Serie A kulüpleri, Galatasaray'ı iki sezondur zirvede tutan Buruk'u takip etmeye başladı.
'EN GÜÇLÜ BENİM'
G.Saray'da
3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuk oldu. Bu sezon 50 resme maçta 6 gol-9 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki sağ kanat takımın enlerini seçti. "Takımın en güçlüsü" sorulduğunda "Ben" yanıtını veren milli oyuncunun diğer enleri şu şekilde oluştu: